Grüne in Dresden: Deshalb wollen wir neue Wartehäuschen

Wie, um alles in der Welt, können es die Grünen befürworten, dass 800 Wartehäuschen an Dresdner Straßenbahn- und Bushaltestellen abgebaut und entsorgt werden? Die Partei der Ökologie und Nachhaltigkeit ist dafür, funktionstüchtige Bauten einfach in den Müll zu schmeißen? So einfach, so plakativ liegen die Dinge nicht, sagen die Grünen-Stadträte Susanne Krause und Torsten Schulze. Die Thematik werde viel zu emotional diskutiert.

„Eigentlich geht es um Kapitalismus“

Eigentlich, sagt Susanne Krause ganz ohne Emotionen, gehe es nur um Kapitalismus. Die Stadt habe einen Vertrag mit der Wall GmbH, dem Besitzer der Wartehäuschen. Der Vertrag läuft 20 Jahre bis Ende 2022. Im Vertrag steht, dass nach Ablauf die Wall GmbH die Wartehäuschen abbaut. „Verträge werden abgeschlossen, um erfüllt zu werden“, sagt Krause. Die Wall GmbH hat der Stadt die Wartehäuschen zum Preis von zwei Millionen Euro zum Kauf angeboten.

Für die Grünen ein unmoralisches Angebot: „Die Wall GmbH hat 20 Jahre lang gutes Geld verdient. Jetzt will sie weiter gutes Geld verdienen, die Abrisskosten sparen und sogar noch einen Kaufpreis erzielen.“ Auf Kosten der Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) würde dieses Geschäft gehen, sagt Krause. Die Grünen sind sich mit CDU und FDP einig: Neue Wartehäuschen für Dresden sollen her. Der Austausch, der 2023 beginnen soll, kostet rund 30 Millionen Euro. Die Investitionskosten soll das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, mit Werbung refinanzieren. Denn der Aufsteller der Wartehäuschen soll die Rechte an der Außenwerbung erhalten – ein Millionengeschäft.

So steht es im interfraktionellen Antrag der grün-schwarz-gelben Konstellation. Schulze verweist darauf, dass die Wartehäuschen zwar noch ganz nett aussehen würden. Aber ähnlich wie ein in die Jahre gekommenes Auto würden bei den Bauten die Macken im Verborgenen liegen – in den Fundamenten und den Übergängen von Stahl zu Stein. Heißt: Dresden sollte keine Wartehäuschen übernehmen, die ohnehin bald ausgedient haben, sagt der Grünen-Wirtschaftspolitiker. Sondern auf Neues setzen.

Neue Unterstände mit begrünten Dächern

Neues, das mit begrünten Dächern glänzen kann und Bildschirmen für die Werbung statt Schaufenstern für Plakate. Kein Aufwand für Druck und Papier, stattdessen kleine grüne Oasen, vielleicht sogar mit Photovoltaik – so stellen sich die Grünen die Wartehäuschen der Zukunft vor. „Wir wollen die DVB-Fahrgäste nicht im Regen stehen lassen, wir wollen die Haltestellen zukunftsfähig machen“, sagt Torsten Schulze. Die Idee der Linken, Wartehäuschen von Wall zu übernehmen und selbst zu betreiben, sei eine Nummer zu groß für Dresden im Allgemeinen und die DVB im Besonderen, finden Susanne Krause und Torsten Schulze. „Wir haben null Erfahrung beim Thema Werbung“, sagt Krause, „die DVB sind ein Mobilitätsdienstleister und keine Werbeagentur.“ Deshalb sollte es ein Unternehmen übernehmen, das sich damit auskennt.

Baubürgermeister Kühn: „Wir brauchen neue Fahrgastunterstände“

Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat, ob Dresden neue Wartehäuschen bekommt. Grüne, CDU und FDP verfügen über 34 Stimmen im Stadtrat – zu wenig für die Mehrheit. Es bleibt spannend. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) äußert sich wegen des Vergabeverfahrens, das rechtlich hohen Anforderungen genügen muss, sehr zurückhaltend. Aber er bekräftigt gegenüber den DNN: „Die Frage des Erwerbs der Fahrgastunterstände wurde umfassend hinsichtlich seiner Vor- und Nachteile mit dem Ergebnis geprüft, dass alle mit der Neuausschreibung verbundenen Ziele nur dann erreicht werden können, wenn die Fahrgastunterstände nicht erworben werden.“

