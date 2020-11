Vertreter der Partei wollen sich an diesem Montag an der Tiergartenstraße und vor der Synagoge zum Gedenken an die Opfer der Naziherrschaft einfinden. Dass die Stadt ihr offizielles Gedenken abgesagt hat, während Pegida einmal mehr mobilisiert, werten sie indes als ein fatales Signal.

Vielerorts erinnern in Dresden Stolpersteine an die Opfer der Nazi-Herrschaft. Diese Steine an der Wiener Straße weisen auf das Schicksal des Ehepaars Wollf hin, das einst an der Franz-Liszt-Straße unweit des Großen Gartens wohnte. Julius Ferdinand Wollf war langjähriger Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten. Weil derzeit an der Franz-Liszt-Straße gebaut wird, sind die Steine aktuell aber nicht vor Ort. Quelle: Archiv/Anja Schneider