Großspende für das Palais im Großen Garten – Förderverein vor Umbruch

Soeben hatte sich das Palais im Großen Garten wieder einmal als eindrucksvolle Kulisse für Dresdens Frühlingsblumenschau ins Gespräch gebracht. Im ältesten Barockgebäude der Stadt wird darüber hinaus musiziert, gefeiert, zu Ausstellungen geladen – wenn nicht gerade das teuflische Corona-Virus der Geselligkeit den Garaus machte.

Eigentlich wollte der Nutzer und Verwalter der freistaatlichen Immobilie, die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG), hier am 5. April die Saisoneröffnung für den Großen Garten feiern. Nun fällt sie aus. Abgesagt, wie auch die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl des Fördervereins Palais Großer Garten e.V., die für den 28. März geplant war.

Das Leben geht trotzdem weiter. Langjähriges bürgerschaftliches Engagement speziell für dieses Palais der Festkultur kann nicht umsonst gewesen sein. Seit Jahren erwirtschaftet der Verein durch Führungen, Konzerte, Spendensammlungen, Feste und Bälle Gelder, die der denkmalgerechten Wiederherstellung des Gebäudes zugutekommen sollen. Nun konnten Schlösserland-Geschäftsführer Christian Striefler 70.000 Euro übergeben werden. In dieser Summe ist unter anderem eine Großspende des inzwischen verstorbenen Nobelpreisträgers Günter Blobel und der „Friends of Dresden“ enthalten. An der Übergabe beteiligt war auch die Bürgerstiftung Dresden, die sich eine Zeit lang ebenfalls direkt für das Palais engagiert hat und darüber hinaus dem Förderverein seit langem ihre Räume für Veranstaltungen zur Verfügung stellt.

Kriegsschäden belassen oder nicht?

Zweck der Vereinsgründung war die denkmalgerechte Wiederherstellung dieses für Sachsen wichtigen frühbarocken Gebäudes sowie dessen kulturell-künstlerische Nutzung. Dieser zweite Teil des Anliegens kann als erfüllt angesehen werden. Umstritten bleibt jedoch die denkmalgerechte Rekonstruktion vor allem des Festsaals im Obergeschoss. Sie sollte nach den Vorstellungen der Mitglieder schrittweise erfolgen. Der Freistaat ließ von 1993 bis 2002 die Außenhülle sanieren. Im Inneren blieb es weitgehend bei kleineren erhaltenden Maßnahmen und Nutzungsverbesserungen, die auch vom Förderverein begrüßt wurden. So kann der Saal seit November 2015 dank eines Aufzugs barrierefrei erreicht werden.

Die Rückkehr der einst überreichen Ausstattung aber wird wohl noch auf längere Sicht ein Traum bleiben. Über eine Probeachse und Probeplatten des Stuckzierrats, Untersuchungen und Visualisierungen ist das Großprojekt nicht hinausgegangen. Der Freistaat zeigt derzeit keine Ambitionen für die originalgetreue Rekonstruktion der Innenräume. Dagegen mehren sich Stimmen, den Rohbauzustand durch die Kriegsversehrtheit beizubehalten. Auch Schlösserland-Chef Christian Striefler sieht das so. Er favorisiert für den historischen Eindruck Multimedia-Varianten.

Zäsur im Vereinsleben steht bevor

Die einzige Originalsäule des Festsaals konnte inzwischen gesichert werden. Hier sieht der Förderverein sein Geld gut angelegt, das auch weitere Restaurierungsarbeiten unterstützen soll. Dazu kommt die verbesserte Nutzung der Immobilie. Verein, SBG und Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) als bauausführendes Gremium sind sich darin einig, dass die provisorische Heizanlage durch ein effizienteres System ersetzt werden muss. Das bestätigte Vereinsvorsitzender Reinhard Decker den DNN. Im Gespräch seien bisher Fußboden- und Deckenstrahlheizung gewesen. Doch beides sei auch umstritten. Nun liegt die Entscheidung für die beste Lösung beim SIB.

Hintere Reihe v. l.: Christine Schiebold, SBG-Geschäftsstellenleiterin Großer Garten, Ulf Nickol, Niederlassungsleiter beim SIB und Fördervereinsvorsitzender Reinhard Decker mit drei Vereinsmitgliedern an einer Säule, die weiterer Restaurierung bedarf. Quelle: PR

Im Oktober besteht der Förderverein Palais Großer Garten 20 Jahre. „Wir stehen vor einer Zäsur“, betonte Decker. Die 225 Vereinsmitglieder müssen sich der aktuellen Situation stellen und gegebenenfalls den Vereinszweck überdenken sowie das Nachwuchsproblem lösen. Ist doch inzwischen die Mehrheit der Mitglieder in höherem bis sehr hohem Alter. Auch eine Auflösung des Fördervereins scheint nicht ausgeschlossen.

