Dresden

Am Postplatz herrscht geschäftiges Treiben – der zentrale Verkehrsknotenpunkt ist gegenwärtig Schauplatz nicht enden wollender Bauarbeiten. Mehrere Großprojekte sind in Planung – und das schon seit Jahren. In absehbarer Zeit sollen die Arbeiten zumindest an einigen Projekten aber ei­nen Abschluss finden. Die Dresdner Neuesten Nachrichten fassen die wichtigsten Vorhaben zusammen.

Das „Haus Postplatz “: Erstes Geschäft öffnet am Montag

Neben der Altmarkt-Galerie, mit direktem Blick auf den Dresdner Zwinger, befindet sich das „Haus Postplatz“. Der Komplex feiert Ende des Jahres seine Eröffnung. Per Webcam lassen sich die letzten Handgriffe der Bauleute über ein Internetportal mitverfolgen.

Die Filiale der Biomarkt-Kette „Bio Company“ Quelle: Dietrich Flechtner

Die Immobilienfirma Fay Projects entwickelte mit dem Architekten Tchoban Voss das sechsstöckige Wohn- und Geschäftshaus. In den oberen drei Geschossen befinden sich 68 Wohnungen – für die auf der dritten Etage auch ein Innenhof errichtet wurde. Die Appartements sind bereits ab Anfang Oktober beziehbar, informieren die Bauherren.

In beiden Etagen im Untergeschoss bietet die Firma Q-Park Parkplätze an, das Erdgeschoss sowie die beiden Etagen darüber sind Gastronomie und Einzelhandel vorbehalten. Die Vermietung der Geschäftsflächen begann bereits 2015, als das Projekt noch ganz am Anfang stand. Zu den ersten Mietern zählt beispielsweise die Drogeriekette „ dm“ – die bereits jetzt am Montag, 2. September, eröffnet, und bis kommenden Sonnabend, 7. September, mit Willkommensrabatt, Schminktipps und Biokost lockt.

Die Drogeriekette „dm“ wird ihre neue Filiale bereits am Montag eröffnen. Quelle: Dietrich Flechtner

Die weiteren Mieter, darunter das Fitnessstudio „Fit/One“, ein Re­we-Markt und eine Filiale der Bio Company, wollen Mitte September ihre Türen öffnen, teilt die Fay Gruppe mit. Für die Lokale der „Wenzel Prager Bierstuben“, des asiatischen Restaurants „coa“ sowie der Apotheke am Postplatz sind noch keine Öffnungstermine bekannt.

Die „Residenz am Postplatz “: 40 Wohnungen schon vermietet

Bereits im April dieses Jahres wurde die „Residenz am Postplatz“ an der Marienstraße 2 bis 8, fertiggestellt. Den Wohnkomplex errichtete die CG Gruppe rund um die ehemalige Oberpostdirektion, die dem Postplatz einst seinen Namen verlieh. Mittels Renovierung sollte dem verfallenen Bauwerk sein altes Flair zurückgegeben werden, erklärt Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe. Die Oberpostdirektion wurde um zwei Neubauten ergänzt, die auf den Entwürfen des Architekten Ingo Pott basieren. 40 der rund 250 Wohnungen sind schon vermietet – die übrigen sind noch zu haben.

Rund um den Postplatz (Mitte) entstanden und entstehen zahlreiche Neubauten: : Der große rote Komplex links ist die „Residenz am Postplatz“ auf den Resten der früheren Oberpostdirektion. Auf der nordwestlich davon gelegenen Fläche (im Bild direkt darüber) stand bis vor wenigen Monaten das ehemalige Fernmeldeamt. Nun sollen dort die „MaryAnn Apartments“ entstehen. Quelle: Jürgen-M. Schulter

Im Erdgeschoss eröffnen Ende des Jahres die Weinhandlung „Château 9“ und eine Filiale des chinesischen Handyherstellers Huawei. Des Weiteren ist der Einzug des Restaurants „Friedhelm“ geplant, teilt die Immobilienfirma mit.

Die „MaryAnn Apartments“: Fast 200 möblierte Wohnungen

Auf dem Grundstück des ehemaligen Fernmeldeamts am Postplatz haben im Mai die Arbeiten für die „MaryAnn Apartments“ begonnen. Die CG Gruppe will dort knapp 200 Mieteinheiten errichten. Die bereits möblierten Appartements sollen Berufstätigen, die in Dresden zwar arbeiten aber anderswo wohnen, ein Zuhause auf Zeit geben. Zugleich sind dort Fitnessbereiche oder Cooking-Lounges angeboten. Die neuen Wohnungen sollen im Dezember 2020 fertig sein.

An das „Motel One“ (rechts) angrenzend: Das Büro Knerer und Lasng Architekten hat seinen Entwurf für die „Annenhöfe“ weiterentwickelt. Quelle: Knerer und Lang

Die „ Annenhöfe “: Fertigstellung des Bürokomplexes erst 2021

Gleich um die Ecke, an das Motel One angrenzend, findet sich das jüngste Bauprojekt am Postplatz: Zwischen Freiberger Straße und Schweriner Straße möchte die TLG Immobilien AG nach anfänglichen Schwierigkeiten den Bürokomplex mit dem Arbeitstitel „ Annenhöfe“ bauen. Die von der Gestaltungskommission der Stadt Dresden als „zu eintönig“ empfundene Fassadengestaltung musste zunächst überarbeitet werden. Nun soll eine Arkadenfassade dafür sorgen, dass sich die „ Annenhöfe“ besser in das Stadtbild einfügen. Der Entwurf sieht ebenso einen begrünten Innenhof vor, informiert Thomas Knerer vom zuständigen Architektenbüro Knerer und Lang. Voraussichtlich sollen die „ Annenhöfe“ erst im Jahr 2021 fertiggestellt werden.

Von Lisa Rank