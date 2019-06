Dresden

Der 26. Juni wird als Tag der Superlative in die Wettergeschichte eingehen – auch für die Dresdner Bäder GmbH. Bei über 36 Grad Celsius fanden außergewöhnlich viele Besucher eine Abkühlung in den Freibädern der Stadt.

„Insgesamt zählten wir am Mittwoch 20.001 Besucher. Nie kamen seit unserem Bestehen mehr an einem Juni-Tag“, teilte Lars Kühl mit, der Sprecher der Bädergesellschaft. Und dieser Rekord sei zustande gekommen, obwohl das Freibad Prohlis und auch das Strandbad Wostra geschlossen waren. Zudem werden an den Badestellen in Weixdorf sowie in Weißig gar keine Besucherzahlen erfasst.

Die meisten Gäste, nämlich 5053, zog es ins Naturbad Mockritz. Das war ein Allzeitrekord für einen einzelnen Standort der Dresdner Bäder. Aufgrund der hohen Temperaturen startete der Badbetrieb dort etwas eher und wurde durch das Personal auch am Abend verlängert.

Ob die neuen Rekordzahlen lange Bestand haben werden? Für Sonntag sind immerhin wieder 36 Grad Celsius vorausgesagt.

Die Dresdner Bäder GmbH betreibt insgesamt neun Freibäder und sieben Hallenbäder – wobei diese Bäder nicht alle gleichzeitig geöffnet sind.

Mehr Infos: dresdner-baeder.de

Von DNN