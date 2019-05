Dresden

50 Jugendliche werden am Freitag, 17. Mai, auf der Brühlschen Terrasse publikumswirksam 25 Balkonkästen bepflanzen. Organisiert hat die Aktion der Landesverband Gartenbau e.V. – unterstützt von der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH.

Unter dem Motto „Mach Dresden grüner – werde Gärtner für einen Tag“, will der Verband die Trommel für Berufe im Gartenbau rühren. Da es eindrücklicher ist, selbst Hand anzulegen, als sich über einen Beruf einen Vortrag anzuhören oder einen Film anzusehen, dürfen die Schüler in der Erde buddeln und kreativ Pflanzen kombinieren. Und zwar unter der Anleitung von 15 Gartenbau-Azubis. So haben die jungen Leute auch gleich noch Gelegenheit, aus erster Hand mehr über den Beruf eines Gärtners zu erfahren.

„Als besonderen Anreiz, mehr über Pflanzen, Natur und die Berufe im Gartenbau zu lernen, können die Nachwuchsgärtnerinnen und –gärtner bei grünen Wettbewerben vor Ort Sonderpreise gewinnen“, so Tobias Muschalek, Geschäftsführer des Gartenbau-Landesverbandes.

Die bepflanzten Kästen werden zunächst den Zwingerinnenhof schmücken, wenn am Sonnabend, 18. Mai 2019, der Wiedereinzug der Orangen gefeiert wird. Danach gehen die Balkonkästen in die an der Aktion beteiligten Schulen.

Von cat.