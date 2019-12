Große Katzen, kleine Clowns beim 24. Dresdner Weihnachts-Circus

Dresden

Dinnershows, Varieté mit Artistik und Clownerie sind voll im Trend. Auch die Weihnachtszirkusse sprießen an vielen Orten aus dem Boden. Da hat der Dresdner Weihnachts-Circus in seiner inzwischen 24. Auflage keinen Sonderstatus mehr und muss für seinen Erfolg arbeiten. Das tut er auch und bemüht sich jedes Jahr aufs Neue um ausgezeichnete und/oder originelle Künstler.

„Ernst-Renz-Preis“ für das Lebenswerk des Direktors

Sein Rezept heißt: Das Besondere ist das Alte. Will heißen, der Dresdner Weihnachts-Circus bleibt ein Zirkus im klassischen Sinn mit Artistik, Tieren und Clownerie, das Ganze garniert mit der Live-Big-Band, Gesang und Entertainment. Das Premierenpublikum jedenfalls war begeistert, belohnte herausragende Darbietungen wie eigentlich das gesamte Konzept mit Standing Ovations.

Tiere ausdrücklich eingeschlossen. Zwar machten auch diesmal Tierschützer mit lautstarken Tierquälerei-Rufen ein wenig schlechtes Gewissen. Aber das war während der Vorstellung dann doch schnell beruhigt. Wildtiere in der Manege sind weiter offiziell zugelassen, wenn die Haltung stimmt. Das beteuerte Zirkusdirektor Mario Müller-Milano ausdrücklich und lud die Protestler in die Tierschau ein. Auf seiner Seite hatte er auch Schauspieler Rolf Hoppe, der ein Pferdenarr und bekennender Zirkusfreund war. Auf der Homepage wird er mit den Worten zitiert: „Ich liebe den Zirkus mit seinen Tieren, ohne die er nicht Zirkus wäre, und ich liebe die Menschen vom Zirkus, die ihr Leben mit Tieren teilen.“

Davon sind gleich mehrere in der Manege zu erleben, mit Preisen geehrte „Tierflüsterer“ und rund 50 Tiere. Die Künstler kommen aus neun Ländern. Und weil wir gerade bei Zahlen sind, dieser Weihnachts-Circus ist der zehnte unter dem Direktorat von Müller-Milano, der zugleich 70 Jahre Zirkus Milano begeht (Mutter Sonja Müller-Milano saß auch mit ihren 96 Jahren zur Premiere in der ersten Reihe). Für sein Lebenswerk wird Direktor Mario Müller-Milano am 2. Januar von der Gesellschaft der Circusfreunde mit dem „Ernst-Renz-Preis“ geehrt, ei­ner der höchsten Auszeichnungen im Metier. Er möchte die Ehrung auch übertragen wissen auf sein Team von rund 200 Mitarbeitern, ohne die es kein „Manege-frei“ gäbe.

Rasanter Galopp und behäbige Kuh-Walzer

Im großen, nun auch mit Laserlicht aufgewerteten, Chapiteau geht die Post ab und zwar gleich zum Auftakt die Ungarische Post von Louis Knie jun. Hier balanciert seine Partnerin auf den Pferderücken, während der Spross einer namhaften Zirkusdynastie in siebenter Generation anschließend Erstaunliches mit seiner Freiheitsdressur zeigt und die edlen Rösser gleich mehrfach zum Aufsteigen animiert. Das ganze Gegenteil zur Rasanz ei­nes Pferdegalopps sind seine wohlgenährten Kühe, die sogar Walzer tanzen – wenn auch etwas behäbig.

Ein ganz anderes Element als die Sägespäne der Manege sind eigentlich Seelöwen gewohnt. Doch bei der Duss Family tanzen auch die Flossentiere im Zirkusrund, jonglieren, spielen Ball und sehen dabei ganz zufrieden aus. Terrier Maylo darf sogar auf ihnen reiten. Mit Spaß und neuen Tricks begeistern die Tierlehrer ihr Publikum. Das trifft erst recht auf Alexander Lacey und seine 13 „Kätzchen“ zu. Wirkt es doch elegant und zugleich ganz entspannt, wie der hochdekorierte Raubtierdompteur Tiger und Löwen zum Schmusen oder „Männchen machen“ bringt.

Kuss mit dem Löwen

Zur Galerie Highlight im Dresdner Weihnachts-Circus: Der Löwenkuss

Dass dazu viel Erfahrung und Kenntnis der Tierseele gehört, versteht sich von selbst. Sechs Jahre lang trat der englische Tiertrainer beim berühmten amerikanischen Zirkus Ringling Bros. and Barnum & Bailey auf, wo schon die Dresdner Eisbären-Dompteurin Ur­sula Böttcher gastierte. Nun feiert das Dresdner Publikum diese Leistung.

Weitere Vorstellungen schon fast ausverkauft

Höhepunkte setzen auch die artistischen Darbietungen. Äquilibristik auf wackeligen Leitern oder schwebende menschliche Sterne, die graziösen Balanceakte nötigen Respekt ab. Fast schlafwandlerisch sicher jongliert Alan Sulc aus Tschechien seine bis zu zehn Bälle beim irischen Stepptanz. Fällt wirklich nicht mal einer runter? Nein. Der Artist hält seinen Weltrekord. Und dann kommt Mozart höchstpersönlich. Zwölf weitere perückte Personen begleiten ihn und liefern ein verrücktes Schleuderbrett-Spektakel ab. Stelzen sind selbst für den dreifachen Salto kein Hindernis. Die Truppe aus Russland setzt mit ihrer in Monaco goldgekrönten Nummer ein weiteres Highlight.

Lange muss der Jüngste der Akteure auf seinen Auftritt warten. Aber dann sind ihm die Sympathien sämtlicher Zuschauer sicher. Zuvor hat der Papa schon mehrfach als Musiker brilliert und für ordentlich Stimmung gesorgt. Ist er doch kein Geringerer als Publikumsliebling Clown Totti Alexis. Zum vierten Mal beim Dresdner Weihnachts-Circus, hat er diesmal gleich die ganze Familie mit in der Manege, Ehefrau Charlotte als klassische Clownin sowie die Mini-Clowns Charlie (sieben Jahre alt) und Maxim (fünf Jahre). Nicht nur, dass letzterer in Dresden geboren wurde, macht ihn zum kleinen Star des Abends. Tottis liebenswerte Komik ist in gute Hände gelegt. Sie dürfen alle gern wiederkommen!

Die insgesamt 39 Vorstellungen seien schon fast ausverkauft, freute sich Mario Müller-Milano. Und für die etwas fernere Zukunft verriet er, dass Filip Kaiser, letzter Direktor des Zirkus Busch-Roland, der das Dresdner Event in Gang gesetzt hat, dieses auf jeden Fall weiterführen werde. Er ist schon jetzt die künstlerische und technische Seele des Unternehmens Weihnachts-Circus.

Bis 5. Januar 2020 auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee; Vorstellungen gibt es 11 Uhr, 15 Uhr und 19.30 Uhr. Ticketpreise zwischen 45 Euro, ermäßigt 42 Euro und 30 Euro, ermäßigt 27 Euro.Internet:www.dwc.de

Von Genia Bleier