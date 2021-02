Große Futterspende für gestrandeten Familienzirkus in Dresden-Hellerau

Dresden

Der kleine Circus Magic, der aus sieben Mitgliedern der Familie Endres besteht, sitzt seit November am Moritzburger Weg in Hellerau fest. Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kann der Familienzirkus weder Vorstellungen geben, noch weiterreisen. Und weil die Zirkusfamilie jetzt selbst keine Einnahmen erwirtschaften kann, ist sie auf Hilfe angewiesen.

Rücklagen aufgebraucht

„Wir sind kein Bettelzirkus. Wir ziehen durch die Lande, verdienen mit unseren Zirkusvorstellungen das, was wir zum Leben brauchen“, betont der Zirkuschef. Doch nach dem ersten Lockdown und dem damit verbundenen Stillstand im Frühling hatte der Zirkus nur wenig Zeit, wieder Geld zu verdienen. Und „große Rücklagen bilden können wir nicht“, hatte Samuel Endres, Familienvater und Zirkusdirektor, im Januar gegenüber DNN gesagt. „Wir leben von Standort zu Standort. Doch jetzt ist uns die Möglichkeit genommen, selbst Geld zu verdienen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als um Hilfe zu bitten.“

Freuen sich über die Futterspende: Jesse, Isabel und Anjali Endres (v.l.) mit Kamel Ali Quelle: Dietrich Flechtner

Kein Geld für Kfz-Versicherung

Die Familie bekommt zwar Unterstützung in Form von ALGII. Aber für die 25 Tiere – Mongolische Steppenkamele, Schottische Hochlandrinder, Shetlandponys, Ziegen, Hunde und das Hängebauchschwein – gibt es keine staatliche Stütze. Es müssen Strom und Wasser bezahlt werden und es sind rund 5000 Euro Forderungen offen für Kfz-Versicherungen und -Steuern. Von der fälligen Hauptuntersuchung für Fahrzeuge gar nicht zu reden.

Spendenaktion der FDP

Aufgrund des DNN-Artikels über die Not des Familienzirkus startete die FDP im Dresdner Norden auf Initiative von Holger Zastrow eine Spendenaktion unter den Mitgliedern der FDP. 600 Euro kamen zusammen. Dafür wurde mit Hilfe von André Sarrasani vom Sarrasani Trocadero Theater Futter organisiert. Das transportierte André Sarrasani dann auch selbst nach Hellerau. Zusammen mit Holger Zastrow und weiteren FDP-Mitgliedern aus dem Dresdner Norden wurden Heu und Kraftfutter am Freitag an Familie Endres übergeben.

Eine kleine Linderung für die prekäre Lage der Familie. Das Heu reiche immerhin eine Woche, freute sich Samuel Endres. Rund 1000 Euro kostet das Futter für die Tiere jeden Monat.

Wer auch helfen möchte, kann zum Beispiel die Spendendosen füttern, die die Familie an einigen Supermärkten in Hellerau und Klotzsche angebracht hat. Oder sich selber vor Ort ein Bild machen.

