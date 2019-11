Große Bürgerbefragung: Was Zahlen über die Dresdner aussagen

Dresden

Über dreiviertel der Dresdner Haushalte besitzen mindestens ein Fahrrad. Mieten sind etwas stärker gestiegen als die Einkommen. Sechs Prozent der Befragten engagieren sich in ihrer Nachbarschaft und weitere neun Prozent würden sich in Zukunft gern engagieren. 58 Prozent der Dresdner gaben an, sich in ihrer Stadt (sehr) sicher zu fühlen. Jüngere Befragte fühlen sich dabei eher überdurchschnittlich sicher, wohingegen bei den Älteren das Sicherheitsempfinden nachlässt.

Die Grafik zeit die Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum in den Stadtgebieten. Quelle: Kommunale Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden

„Viele der Themen werden seit vielen Jahren nachgefragt, so dass wir Entwicklungen und Veränderungen feststellen können“, erklärte dazu Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel. Die Daten der KBU würden von der Stadtverwaltung für eine bürgernahe Planung und für die Erstellung von zahlreichen Konzepten benötigt.

Fast 4000 Rückmeldungen sorgen für solide Datengrundlage

Im März 2018 hatte die Stadt dazu 13.000 Fragebögen an die Dresdner verschickt. Auch eine Online-Teilnahme war möglich. Mit den 3989 gültigen Rückmeldungen (31 Prozent) seien statistisch zuverlässige Aussagen untergliedert in 17 Stadträume möglich. Die nächste Befragung soll im März starten.

Die Grafik zeigt, wie sich die Einkommenssituation über die Stadt verteilt. In den dunklen Bereich sind die Einkommen höher, in den hellen niedriger. Quelle: Kommunale Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden

Bei drei Dingen, die die Dresdner besonders gut finden,zeigen sich Unterschiede. In der obersten Einkommensgruppe (über 4000 Euro) nennen 63 Prozent da Kultur und Tourismus, bei den unteren Haushaltseinkommen (bis 1000 Euro) sind es 46 Prozent. Den Nahverkehr setzen die niedrigeren Einkommen mit 49 Prozent auf Platz 1, in der höchsten Einkommensgruppe sind es 41 Prozent. Das reicht aber auch dort für Platz 2, punktgleich mit Natur und Landschaft, die auch die niedrigere Einkommensgruppe mit 38 Prozent auf Platz drei setzt.

Die Grafik zeigt das Sicherheitsgefühl der Dresdner. In den grünen Bereichen fühlen sie sich sicherer, in den roten weniger sicher. Quelle: Kommunale Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden

Leerstehende Wohnungengibt es in den Häusern von 90 Prozent der Einwohner mit Haushaltseinkommen über 4000 Euro nicht. Von den Haushalten mit weniger als 1000 Euro können das nur 75 Prozent sagen. 14 Prozent der oberen Einkommensgruppe (mehr als 4000 Euro) wohnen in Häusern, die nach 2010 gebaut worden sind. Alle anderen Einkommensgruppen kommen da höchstens auf vier Prozent.

Für jedes Kind ein eigenes Zimmer haben vor allem die Einkommensgruppen über 4000 Euro und bis 4000 Euro (49 bzw. 31 Prozent). In diesen Einkommensgruppen ist auch die Zahl der Haushalte am geringsten, die sagen, dass es bei ihnen keine Kinder gibt (38 bzw. 55 Prozent). In der Gruppe mit einem Haushaltseinkommen bis 2500 Euro sagen nur 12 Prozent, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. In vier von fünf Haushalten dieser Einkommensgruppe (81 Prozent) gibt es keine Kinder.

Umzugsplänescheitern bei 83 Prozent der Befragten in der höchsten Einkommensgruppe daran, dass sie keine geeignete Wohnung finden und nur bei 19 Prozent an der persönlichen wirtschaftlichen Lage. Bei der Gruppe mit 2500 Euro in der Haushaltskasse scheitern Umzugspläne bei 42 Prozent an der wirtschaftlichen Lage und zu 51 Prozent am Fehlen einer geeigneten Alternative.

Stadträume in Dresden Folgende sogenannte Stadträume gibt es in Dresden (in den Grafiken entsprechend nummeriert): 1 – 26er Ring, Friedrichstadt 2 – Johannstadt 3 – Äußere und Innere Neustadt 4 – Leipziger Vorstadt 5 – Kaditz, Mickten, Trachau, 6 – Klotzsche und nördl. Ortschaften 7 – Loschwitz und Schönfeld-Weißig 8 – Blasewitz, Striesen 9 – Tolkewitz, Seidnitz, Gruna 10 – Leuben 11 – Prohlis, Reick 12 – Niedersedlitz, Leubnitz, Strehlen 13 – Südvorstadt, Zschertnitz 14 – Mokritz, Coschütz, Plauen 15 – Cotta, Löbtau, Naußlitz, Dölzschen 16 – Gorbitz 17 – Briesnitz und westl. Ortschaften

Von Ingolf Pleil