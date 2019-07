Dresden

Sie kommen aus unterschiedlichen Kulturen, sprechen unterschiedliche Sprachen und wachsen in unterschiedlichen Verhältnissen auf. Und doch verfolgen sie alle das gleiche Ziel: Zusammen an einem Strang ziehen – für die erste gemeinsame Präsentation auf einer Bühne.

Zum ersten Mal bietet das Theater Junge Generation (TJG) in diesem Jahr einen dreiwöchigen Workshop für Kinder an. Insgesamt 45 Schüler werden im Rahmen des „ Theatersommers“ von einem neunköpfigen Theaterteam betreut. Von 9 bis 15 Uhr belegen die jungen Teilnehmer abwechslungsreiche Übungen und Spiele.

Spaß am Spiel und Deutschunterricht

Sobald alle Teilnehmer da sind, startet der Tag mit einem Warm-up. Das Nachahmen verschiedener Klatsch-Rhythmen gehört etwa beim „ Theatersommer“ zum morgendlichen Ritual. Danach folgt die individuelle Gruppenarbeit. Dabei führen die Theaterpädagogen weitere Übungen mit den Kindern durch.

„Den Kindern soll die Teilnahme am Theatersommer nicht nur Freude bereiten – sie sollen gleichzeitig noch etwas lernen“, sagt Sophia Keil, Leiterin der TJG-Theaterakademie. Abgerundet wird der Workshop-Tag deswegen vom gemeinsamen Deutschunterricht: Ein Großteil der acht- bis zwölfjährigen Nachwuchsdarsteller des „ Theatersommers“ besitzt nämlich einen Migrationshintergrund, einige leben erst seit wenigen Jahren in Deutschland. Mit selbstbeschriebenen Kisten und jeder Menge bunten Zetteln üben die Kinder wichtige deutsche Vokabeln. Begleitet werden die Schüler von Dresdner Studenten des Faches Deutsch als Zweitsprache.

Der „ Theatersommer“ soll die Ferienwerkstätten ergänzen, die seit Jahren im TJG stattfinden. Die Grundidee des neuen Workshops hat sich aus dem Wunsch nach mehr Diversität und Kapazität entwickelt: „Ergänzend zu den einwöchigen Ferienwerkstätten wollten wir auch ein mehrwöchiges Angebot schaffen. Zudem sollten auch Kindern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit haben, Teil des Theaters zu werden. Dank der Theaterpause konnten wir dieses Vorhaben nun in die Tat umsetzen“, sagt Sophia Keil. Durch die finanzielle Förderung des Programms „Kultur macht stark“ ist der „ Theatersommer“ für die Kinder kostenfrei.

Der Theatersommer ist wie ein Ferienlager

Über die Hälfte der teilnehmenden Schüler kommt von der Partnerschule des Projektes:„Bereits seit Februar dieses Jahres arbeiten wir mit der Grundschule Johanna aus Johannstadt zusammen. Neben der Betreuung der Schüler liegt unser Ziel auch darin, die Kinder zu fördern. Und das kostenlos – denn nicht alle Familien können sich Theaterbesuche oder zusätzliche Deutschstunden leisten“, sagt Theaterpädagogin Nicole Dietz.

Genau diese Chance wissen die Kinder zu schätzen. Schnell wird deutlich: Die Kinder haben Lust am Spielen – und am Lernen. Dominik ist eines der Kinder, die am „ Theatersommer“ teilnehmen. Der Elfjährige zählt zu den Gruppenältesten, mit seiner Freude und Energie steckt der gebürtige Russe seine Mitspieler an. „Mir macht der Workshop sehr viel Spaß, besonders freue ich mich darüber, dass ich neue Freunde gefunden habe“, berichtet der Schüler. Etwas ruhiger hingegen wirkt Tatil, ein neunjähriges Mädchen aus Syrien. „Am liebsten würde ich alle meine Freunde mit herbringen und nur noch hier Deutsch lernen“, sagt sie.

Bevor der Tag für die jungen Darsteller beginnt, sind sie bei einigen theaterspezifischen Lockerungsübungen gefragt. Quelle: Theater Junge Generation

„Für die Kleinen ist der Theatersommer wie ein Ferienlager. Den Großteil des Tages verbringen sie mit ihren Freunden, sie sind fast durchgehend beschäftigt“, berichtet Dietz.

Die Abschlusspräsentation findet am 26. Juli statt. Auf den Rängen der Hauptbühne warten dann die Eltern und Geschwister gespannt auf die Präsentation. Konkrete Ansprüche an das Endresultat stellen die Betreuer aber nicht. Zu sehen sind die Ergebnisse der letzten drei Wochen.

Besonders die Eltern freuen sich über diese Möglichkeit für ihre Schützlinge, sich auszuprobieren. Bereits zu Beginn des Theatersommers erhielten die kleinen Schauspieler ihre eigenen Theaterausweise für die Spielzeit 2019/20. Für fast jedes der Stücke erhalten sie entweder vergünstigten oder kostenlosen Einritt. „Natürlich freue ich mich, wenn den Kleinen das TJG im Gedächtnis bleibt und sie Teil unserer Theaterfamilie werden“, sagt Keil.

Von Alina Dziallas