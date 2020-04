Dresden

Der Großbrand in Heidenau in der Nacht zum Donnerstag hat am Tag darauf auch in Dresden für dicke Luft gesorgt. An der Luftmessstation Dresden-Wickelmannstraße in der Südvorstadt wurden stark erhöhte Konzentrationen von Feinstaub und Ruß gemessen, teilte das Landesumweltamt Sachsen (LfULG) mit. Auch die verkehrsnahe Luftmessstation an der Bergstraße registrierte erhöhte Feinstaubkonzentrationen.

Das Feuer wütete in der Nacht zum Donnerstag

Zur Galerie Bei einem Großbrand in Heidenau sind in der Nacht zum Donnerstag vier Werks- und Lagerhallen von mehreren Firmen in Flammen aufgegangen.

Zudem nahmen viele Dresdner zwischen Niedersedlitz, Südvorstadt und dem Stadtzentrum am Donnerstagmorgen Brandgeruch und trübe Luft wahr, die ebenfalls von den vier abgebrannten Werks- und Lagerhallen im Heidenauer Westen verursacht wurden.

Weiterlesen: Schaden in Millionenhöhe – Vier Lagerhallen brennen in Heidenau nieder

