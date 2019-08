Dresden

Ein riesiges Wahlkampfmotiv prangt seit dieser Woche an der Bautzner Straße. Die 420 Quadratmeter große Fassadengestaltung zeigt ein Kind, das eine weiße Rose in eine Wahlurne steckt – in Anlehnung an den Widerstand gegen die NS-Diktatur. Auf der Urne ist ein Zitat des Dalai Lama zu lesen: „In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz.“

Das Wandgemälde ist laut Initiatoren die größte Werbefläche, die im sächsischen Wahlkampf überhaupt gezeigt wird. Mit der groß angelegten Kampagne im „Streetart“-Stil wollen Dresdner Kreative kurz vor der Wahl an das Gewissen der Wähler appellieren. Sie wollen dazu motivieren, bewusst wählen zu gehen – nicht nur aus bloßem Protest.

Die Vorlage für das übergroße Werbebild lieferte der Dresdner Grafiker und Illustrator Lars P. Krause. Das Kunstwerk wurde innerhalb einer Woche durch die Grafitti-Crew „Bandits & Friends“ umgesetzt. Daneben umfasst die Kampagne der Kreativagentur „Cromatics“ eine flächendeckende Plakatierung im Dresdner Raum. In vier Varianten werden Zitate Erich Honeckers, der Bibel, Gustav Mahlers und des Dalai Lama eingesetzt.

Übrigens: Krauses Original-Siebdrucke werden kurzfristig im Rahmen der Dresdner Kunstausstellung „Ostrale“ausgestellt. Sie ist noch bis zum Wahlsonntag, 1. September, in der historischen Tabakfabrik f6, Schandauer Straße 68, zu erleben.

