Kurze Ausflüge nach Tschechien werden in Kürze wieder ohne größere Einschränkungen möglich sein. Wie Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag klarstellte, dürfen sich Deutsche 48 Stunden lang in Tschechien aufhalten, ohne in Quarantäne zu müssen. Tschechische Bürger können sich ohne anschließende Quarantäne aber nur 24 Stunden in Deutschland aufhalten.

Die Regelung soll demnach ab Donnerstag gelten. Wanderausflüge oder die Fahrt hinter die Grenze, um Zigaretten und Alkohol zu kaufen, sind somit wieder möglich.

Keine Grenzschließungen

Währenddessen kündigte Tschechien an, das es wegen Corona keine erneute Grenzschließung geben wird. „Im Augenblick droht uns aus den Nachbarländern kein Risiko“, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula am Dienstag in Prag. Die Situation sei heute eine andere als im Frühjahr. Tschechien hatte von Mitte März bis Anfang Juni weitreichende Einreisebeschränkungen für Ausländer verhängt.

Während das Land gut durch die erste Phase der Pandemie gekommen war, sind die Fallzahlen seit Wochen rapide angestiegen. Es wird erwartet, dass das Kabinett am Mittwochnachmittag über die Ausrufung des Ausnahmezustands entscheidet. Deutschland hat Tschechien zum Risikogebiet erklärt und eine Reisewarnung ausgesprochen.

