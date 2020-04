Gratismasken-Aktion und Pegida: Ein Kommentar zu einem schwarzen Montag in Dresden

Dresden

Irgendwie hat es Dresden mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) in Zeiten von Corona recht gut getroffen. Der oberste Krisenmanager scheint in sich zu ruhen, vieles richtig und nichts richtig falsch zu machen. Bis zum vergangenen Sonntag: Da verkündete Hilbert, 200 000 Atemschutzmasken kostenlos am Montag an der Goldenen Pforte an Bedürftige verteilen zu lassen. Das war, mit Verlaub, Bockmist.

Man kann Hilbert getrost gute Absicht unterstellen. Viele Dresdnerinnen und Dresdner wurden von der Einführung der Maskenpflicht überrascht. Gesichtsschutz ist Mangelware, Mangelware ist teuer, Hilbert wollte schnell vielen Menschen helfen. Das Problem liegt bei „vielen“: Menschenansammlungen stehen in Zeiten von Corona so ziemlich ganz oben auf der Skala von Dingen, die nicht passieren sollten. Noch über ungeschützt Niesen im Büro.

Der Oberbürgermeister, der Dresden bis dahin so besonnen durch die Coronakrise geführt hat, hat für einen Menschenauflauf gesorgt, der sich durchaus mit Ansammlungen bei Rockkonzerten messen konnte. Großveranstaltungen sind bis zum 31. August deutschlandweit untersagt. Wieso findet dann eine vor dem Dresdner Rathaus statt?

Hilbert sagt, er habe mit diesem Ansturm nicht gerechnet. Er hätte damit rechnen müssen: Weil Masken Mangelware sind. Wie er selbst richtig festgestellt hat. Viele Menschen haben an einen verspäteten Aprilscherz geglaubt, als sie von der Verteilaktion erfahren haben. Der Montagvormittag schlug deutschlandweit Wellen. Selbst in Österreich waren Bilder von der Goldenen Pforte zu sehen – die Dresdnerinnen und Dresdner standen als Corona-Trottel da.

Der schwarze Montag war noch nicht zu Ende: Am Abend durfte Pegida aus den Löchern kriechen und sich auf dem Neumarkt zeigen. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit muss auch in Zeiten von Corona gelten. Für alle. Aber: Dass die Versammlungsbehörde der Stadtverwaltung eine Kundgebung mit 80 Teilnehmern genehmigt und ausgerechnet jener Oberbürgermeister, der gerade erst für einen Menschenauflauf gesorgt hatte, die Anzahl der Pegidagänger auf 15 senken muss, ist ein bedenkliches Zeichen. In vielerlei Hinsicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig