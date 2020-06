„Grand Carosse“ vom Verkehrsmuseum Dresden wieder zurück in Tschechien

Dresden

Mit Handschuhen und viel Sorgfalt schoben Mitarbeiter des Dresdner Verkehrsmuseums am Montagnachmittag die „Grand Carosse“ in einen Lastwagen, der die Prachtkutsche aus dem 18. Jahrhundert zurück in das tschechische Kutschenmuseum nach Čechy pod Kosířem transportierte.

Das Highlight der jüngsten Sonderausstellung „Von Prunkgondeln, Prachtkutschen und Pferdeäpfeln. Unterwegs zur Jahrhunderthochzeit 1719“ war eine Leihgabe des Erzbistums in Olmütz. Die Kutsche entspricht der Leibkutsche von August dem Starken, mit der die österreichische Kaisertochter Maria Josepha 1719 die letzte Etappe ihrer Brautreise von Wien nach Dresden bestritt. Dort fanden die Feierlichkeiten ihrer Hochzeit mit dem sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. statt.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von DNN