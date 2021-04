Grabanlage von Pfarrer Franz Bänsch auf Dresdner Friedhof neu gestaltet

Dresden

Am Donnerstag jährte sich der Todestag des katholischen Pfarrers Franz Bänsch zum 60. Mal. Aus diesem Anlass wurde seine Grabanlage auf dem Neuen Katholischen Friedhof, Bremer Straße 20, in neugestalteter Form der Dresdner Öffentlichkeit übergeben.

Bänsch wurde am 21. März 1899 in Großenhain geboren. Er trat der Ordensgemeinschaft der Hünfelder Oblaten bei und empfing 1925 die Priesterweihe. Rund zehn Jahre später wurde er als neuer Pfarrer an der Dresdner Kirche St. Paulus in sein Amt eingeführt. Das Pfarramt umfasste eine ausgedehnte Gemeinde von Dresden-Plauen bis hinaus nach Gittersee zur Stadtgrenze nach Freital.

Zu seinen Pflichten gehörte fortan auch die seelsorgerische Betreuung der Inhaftierten im nahegelegenen Gefängnis. Dazu zählte auch die Betreuung von zum Tode Verurteilten, deren Zahl um 1942 und 1943 immer mehr anstieg. Die Begleitung auf ihrem letzten Gang in der Richtstätte am Münchner Platz wurde somit zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Mit seinem geistlichen Beistand begleitete er mehr als 1000 durch das Fallbeil Hingerichtete. Insbesondere den vielen zur Hinrichtung Verurteilten aus Tschechien war er dabei ein letzter Halt.

Im Jahr 2005 hatte der Dresdner Stadtrat beschlossen, den ehemaligen Pfarrer mit einem Straßennamen zu ehren und damit sein Engagement für Strafgefangene und zum Tode Verurteilte während des zweiten Weltkriegs in Erinnerung zu halten. Seitdem gibt es in Dresden-Mockritz die Franz-Bänsch-Straße.

Im Alter von 62 Jahren starb Bänsch am 8. April 1961. Er wurde auf dem neuen Katholischen Friedhof in Dresden beigesetzt – in unmittelbarer Nachbarschaft zu vielen der tschechischen und polnischen Opfer, die dort zwischen 1943 und 1945 ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten.

Von as