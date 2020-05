Gottesdienste am Sonntag in Dresden mit Abstand und Maske

Dresden

Evangelische und katholische Kirchen in Dresden und der Region laden von diesem Sonntag an wieder mit Geläut zu Gottesdiensten und Messen ein. Eine ma­ximale Teilnehmerzahl werde nicht vorgeschrieben, teilte die Evangelisch-Lutherische Landeskirche mit. Begrenzt werde die Menge der Besucher jedoch durch die anderthalb Meter Mindestabstand zwischen ihnen. Das könne durch Anmeldung mit Platzreservierung gesichert werden.

Liturgische Handlungen mit Körperkontakt entfallen

Besucher müssten eine Maske für Mund und Nase tragen. Jeder müsse sich in eine Teilnehmerliste eintragen, die zwei Wochen aufzubewahren sei. Der Gottesdienst solle nicht länger als etwa eine Dreiviertelstunde sein. Auf gemeinsamen Gesang solle verzichtet werden, ebenso auf Chöre von Sängern und Bläsern. „Der Gemeindegesang stellt nach allem, was bislang bekannt ist, ein hohes Ansteckungsrisiko dar“, heißt es im Hygieneschutzkonzept der Landeskirche. Liturgische Handlungen mit Körperkontakt entfallen. Segen, Taufe und Trauung seien kontaktlos zu vollziehen. Das Abendmahl solle unterbleiben.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Ähnliches gilt in den katholischen Messen, wie Heinrich Timmerevers, Bischof des Bistums Dresden-Meißen, in einer Dienstanweisung mitteilte. Die Weihwasserbecken bleiben leer. Jeder müsse sein eigenes Gesangbuch mitbringen. Heikel wird es bei der Eucharistie (Heiliges Abendmahl). Auf das können Katholiken im Unterschied zu Protestanten in einer Heiligen Messe nicht verzichten. Wer die Hostien spende, müsse sich die Hände desinfizieren und die Hostie mit Abstand reichen, so der Bischof.

Kontaktverbot herrsche nicht nur während des Gottesdienstes, sondern auch davor und danach. Gruppen und Kreise könnten sich noch nicht treffen. Von Großgottesdiensten, Prozessionen oder Wallfahrten sei derzeit abzusehen. Manche Gemeinden, vor allem auch freikirchliche, bleiben vorerst bei Gottesdienstübertragung per Livestream.

Von gä