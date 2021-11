Dresden

1967 hatten die DDR-Oberen einen Generalbebauungsplan für den Neustädter Markt erdacht, der in einem Platz der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft umgewandelt werden sollte. Mit einem Befreiungsdenkmal. Platz für den Goldenen Reiter wäre dann nicht mehr gewesen.

Es kam anders, zum Glück für das Reiterstandbild, das 1956 seinen Weg zurück aus dem Lager auf den Sockel am Neustädter Markt gefunden hatte, pünktlich zum 750-jährigen Jubiläum von Dresden. Und zum Glück für Dresden, das ein Wahrzeichen behalten durfte. Ursache war ein städtebaulicher Paradigmenwechsel, der weg von der Neugestaltung von Städten hin zu einer Verbindung von Rekonstruktion und Neubau ging.

Denkmalschutz heißt nicht Konservierung des Zustands

1979 wurde die Straße der Befreiung fertig und der Goldene Reiter kam auf die DDR-Denkmalliste. Und nun steht der Neustädter Markt unter Denkmalschutz. Die Initiative „Neustädter Freiheit“ veranstaltete am Freitag eine Fachtagung „Platz für Fußgänger! Der Neustädter Markt – was macht ihn schutzwürdig und erhaltenswert?“ in der Dreikönigskirche.

Wer sollte besser Antwort geben auf diese Frage als Landeskonservator Alf Furkert? Das Landesamt für Denkmalpflege hatte den Neustädter Markt in seiner Gesamtheit unter Denkmalschutz gestellt, und Furkert hob die Einzigartigkeit der Platzanlage und des Boulevards Hauptstraße in seinem Vortrag hervor. Er stellte auch klar, dass Denkmalschutz nicht Konservierung des Zustands bedeute. „Es kommt nicht auf das Einzelgebäude an, sondern auf die Traufhöhen und die Baulinien.“ Heißt: Vonovia kann die heruntergekommenen Fassaden der Plattenbauten sanieren. Neubauten auf der Platzanlage sind dagegen tabu.

Die heruntergekommenen Fassaden der Plattenbauten am Neustädter Markt müssen dringend saniert werden. Quelle: Anja Schneider

Furkert hält es für einen städtebaulichen Missstand, dass die Seitenbereiche des Neustädter Marktes deutlich gegenüber der Hauptstraße abfallen. „Das sollte behoben werden“, forderte er und stellte auch klar: Die Große Meißner Straße falle als Grenzlinie für den schützenswerten Bereich mit unter den Denkmalschutz. Nicht als überdimensionierte Verkehrsfläche – es gibt ja Überlegungen in der Verwaltung, den Verkehrsraum schmaler zu gestalten – aber als Zeitzeuge einer Stadtplanung, die sich die autogerechte Stadt auf die Fahnen geschrieben hatte.

Ein Zaun für August und sein Pferd?

Was das für die Pläne der Stadt bedeutet, den Verkehrsraum zu verkleinern, muss ausgehandelt werden, so Furkert, der sich als Fan des verschütteten Fußgängertunnels outete. „Es war schon nicht unschick, unabhängig von Grünphasen durch den Tunnel voranzukommen.“ Die Sandsteinreliefs am früheren Eingang des Tunnels müsse die Stadt endlich sichern, forderte Furkert.

Die Zweite Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) betonte die soziale Komponente des Neustädter Marktes. Menschen, die in einer normalen Wohnung im Zentrum leben würden, seien gerade im Lockdown auf die großzügigen Grünflächen angewiesen gewesen. Erika Schmidt von der „Neustädter Freiheit“ wiederum erklärte, der Neustädter Markt müsse mit den Bürgern umgestaltet werden. „Wir ringen um die beste Lösung.“

Und der Goldene Reiter? Zum Schutz vor Vandalismusschäden soll das Standbild einen Zaun erhalten. „Wenn ich sehe, wie oft Menschen am Fuß des Goldenen Reiters sitzen, sollten wir noch einmal darüber nachdenken, ob ein Zaun die angemessene Lösung ist“, mahnte Furkert.

Von Thomas Baumann-Hartwig