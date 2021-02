Gnadenfrist für Autofahrer in Dresden

Dresden

Der Stadtrat wird frühestens am 25. März über die Erhöhung der Parkgebühren entscheiden. Das hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) jetzt entschieden. Die Zeit reiche nicht aus, die Vorkehrungen für einen Beschluss am 4. März zu treffen, begründete der OB seinen Entschluss.

Grüne, CDU, Linke und SPD hatten sich auf einen Kompromissvorschlag geeinigt und wollten diesen am kommenden Donnerstag beschließen. Doch der Vorschlag wurde in den Ausschüssen noch nicht behandelt. Das sollte auf Sondersitzungen am 3. und 4. März geschehen. Doch Hilbert hält es nicht für möglich, fristgerecht zu Sondersitzungen von vier Ausschüssen zu laden. Deshalb wird die Erhöhung aufgeschoben.

Von tbh