Globalfoundries Dresden will eine Milliarde Euro in den Ausbau stecken

Dresden

Europa treibt Pläne voran, um seine Halbleiterindustrie von Asien sowie den USA unabhängiger zu machen. Ab 2025 soll das industriepolitische „Flaggschiff-Projekt“ der EU – das „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) – moderne Chips in Europa hervorbringen. In Deutschland waren zuletzt fast alle großen Autobauer wegen ausbleibender Chips aus Asien gezwungen, ihre Produktion zu drosseln. Das hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier auf den Plan gerufen, der beim taiwanischen Halbleiterunternehmen TSMC vorstellig wurde, um die globalen Lieferengpässe von Computerchips zu lindern.

Chance für Globalfoundries in Dresden

Nun treibt Deutschland sein Engagement im Bereich Mikroelektronik straff voran. Und davon könnte auch das Chipwerk von Globalfoundries in Dresden profitieren, schreibt das Dresdner Wirtschafts- und Technik-Nachrichtenportal Oiger. In Dresden werden die stromsparenden FD-SOI-Chips hergestellt. Umsatzbringer sind vor allem Kamera- und andere Chips für Smartphones und Autos sowie Stromsparelektronik für den Mobilfunk der 5. Generation (5G). Momentan beschäftigt der US-Auftragsfertiger hier rund 3200 Mitarbeiter. Nun will er nach Oiger-Angaben seine Fertigungskapazitäten um den Faktor 2,5 ausbauen und plant dafür Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro. Diese Mittel könnten durch staatliche Zuschüsse im Rahmen des europaweiten IPCEI-Programms ergänzt werden.

Modernste Fertigungstechnik soll EU voranbringen

In Europa vereinbarten im Dezember vergangenen Jahres 19 EU-Staaten, bis 2023 rund 145 Milliarden Euro zu mobilisieren. Ein Großteil dieser Mittel soll aus den Corona-Konjunkturprogrammen der EU und der Mitgliedsstaaten kommen. Damit unternehmen die Europäer einen neuen Anlauf, ihren Rückstand gegenüber der Halbleiterbranche vor allem in Asien aufzuholen. Auf dem Plan stehen hiesige Produktionsstätten für Chips mit Strukturbreiten von zwei Nanometern – also modernste Fertigungstechnik. Die findet sich zur Zeit eher bei Amerikanern, Koreanern, Chinesen und Japanern – es forschen vor allem die Branchengiganten TSMC, Samsung und Intel.

Ziel: Kapazität um das 2,5-fache steigern

Globalfoundries befindet sich nach Informationen des Portals Oiger wegen seiner milliardenschweren Ausbaupläne bereits in Gesprächen mit der Bundesregierung, dem Freistaat Sachsen sowie dem Mutterkonzern in den USA. Ziel: Eine Million Silizium-Wafer sollen künftig so pro Jahr in Dresden belichtet werden – das würde die bisherige Leistung mehr als verdoppeln.

Im Rahmen eines IPCEI-Vorhabens können durch staatliche Stellen rückzahlbare Vorschüsse, Kredite, Garantien oder auch Zuschüsse gewährt werden.

Von Barbara Stock