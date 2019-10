Bauarbeiten am Georgplatz: Einschränkungen im Dresdner Stadtverkehr

Dresden

Hintereinanderweg rattern tagsüber die Straßenbahnen über den Georgplatz, gleich sechs Linien treffen sich hier, bringen eng getaktet die Fahrgäste nach Striesen und Pieschen, in den Dresdner Süden oder in Richtung Neustadt und Klotzsche. Kaum irgendwoan­ders in Dresden müssen Gleise und Weichen so viel ab­halten, zumal auch noch die Busse der beiden Linien 62 und 75 munter mit hinüberrollen.

Der Plan: Ruhe für lange Zeit

Die Schienen am Georgplatz war­en zwei Jahre nach der Flut 2002 während einer kurzfristigen Reparatur eingebaut worden. Inzwischen sind die Gleise regelrecht abgefahren, wie der Chefplaner der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), Andreas Neukirch, erklärt. „Wir müssen jetzt was tun.“

Gesagt, getan. Von Montag an wollen die DVB nun Gleise erneuern lassen. Die Arbeiten sind in verschiedene Bauabschnitte unterteilt. In der ersten Woche werden sich die Bauleute zunächst dem Gleisbogen zwischen Dr.-Külz-Ring und St. Petersburger Straße zuwenden, über den die Trams der Linie 11 zwischen Haltestelle Prager Straße und Hauptbahnhof verkehren. Im Anschluss sind die Schienen zwischen Dr.-Külz-Ring und Pirnaischem Platz an der Reihe, bevor die Gleisbauer zum Schluss die Trasse von und zum Pirnaischen Platz anpacken werden.

Dabei werden nicht nur die Schienen selbst erneuert. Auch die alten Schwellen fliegen raus, nachdem diese sich in der Vergangenheit gerade in den Überfahrten für die Autos immer wieder gelockert hatten. Stattdessen bauen die DVB auf eine so genannte „feste Fahrbahn“. Der Un­terbau der Gleise wird dazu in eine lang haltbare Betonschicht eingebettet. „Damit haben wir dann für eine sehr lange Zeit Ruhe“, erklärt Andreas Neukirch.

Einschränkungen für ÖPNV und Auto

Darüber hinaus setzen die Arbeiter gleich noch zwei Weichen unmittelbar am Dr.-Külz-Ring ein. Außerdem erhält die Fahrbahn auf den Schienen, auf der auch die Busse der Linien 62 und 75 verkehren, eine neue Asphaltschicht. Die Bauarbeiten kosten nach Angaben der Verkehrsbetriebe insgesamt 700.000 Euro. Die Summe zahlen die DVB aus eigener Tasche aus dem Topf mit den Geldern zur laufenden In­standhaltung.

In den unterschiedlichen Bauphasen müssen sich Fahrgäste der je­weils betroffenen Straßenbahnlinien 3, 7, 8, 9, 11 und 12 sowie der Buslinien 62 und 75 auf Umleitungen einstellen. Auch für Autofahrer ergeben sich durch die Sperrung der Überfahrten vom Georgplatz zum Dr.-Külz-Ring Einschränkungen.

Auch Autofahrer müssen umdenken Ab 11. Oktober(9 Uhr) bis 14. Oktober (3.30 Uhr) wird die linke Linksabbiegerspur der Waisenhausstraße gesperrt. Ab 18. Oktober(18 Uhr) bis 23. Oktober (3.15 Uhr) kommt es zur Sperrung der westlichen Gleisüberfahrt Dr.-Külz-Ring (aus Richtung Georgplatz/Bürgerwiese kommend). Die Autos werden über die St.-Petersburger-Straße zum Pirnaischen Platz und von dort wieder zurück über die St.-Petersburger-Straße zum Dr.-Külz-Ring umgeleitet.

Um die Folgen für die Fahrgäste möglichst ge­ring zu halten, nutzen die Verkehrsbetriebe bewusst auch die Herbstferien. Denn dann ist gemeinhin weniger los auf den Straßen.

So kommen Fahrgäste mit Bus und Bahn ans Ziel Fahrgäste der Verkehrsbetriebe müssen sich zwischen 7. und 23. Oktober auf Umleitungen einstellen. Die Bauarbeiten am Georgplatz erfolgen in fünf Abschnitten. Bauphase I (Montag, 7. Oktober, 4 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 3.30 Uhr) Linie 11: Umleitung zwischen den Haltestellen Kongresszentrum und Gret-Palucca-Straße über Bahnhof Mitte und Hauptbahnhof. Zum Postplatz Linie 4 ab Kongresszentrum nutzen. Linie 12: Umleitung zwischen den Haltestellen Hygiene-Museum und Schwimmhalle Freiberger Platz über Pirnaischer Platz und Postplatz. Linien 62 und 75:Beide Linien fahren nicht auf der separaten ÖPNV-Trasse, sondern nutzen die Fahrbahnen auf dem Dr.-Külz-Ring und der Waisenhausstraße. Sie halten an der „ Prager Straße“ am Fahrbahnrand. Bauphase II(Montag, 14. Oktober, 3.15 Uhr, bis Freitag, 18. Oktober, 18 Uhr) Linie 7 (Nachtverkehr): Umleitungen zwischen den Haltestellen Synagoge und Schwimmhalle Freiberger Platz über Pirnaischer Platz und Postplatz. L

inie 12: Umleitung zwischen den Haltestellen Hygiene-Museum und Schwimmhalle Freiberger Platz über Pirnaischer Platz und Postplatz. Bauphasen III und V (Freitag, 18. Oktober, 18 Uhr bis Sonnabend, 19. Oktober, 7 Uhr, sowie Montag, 21. Oktober, 3.15 Uhr bis Mittwoch, 23.Oktober 3.15 Uhr) Linie 7(Nachtverkehr): Umleitungen zwischen den Haltestellen Synagoge und Schwimmhalle Freiberger Platz über Pirnaischer Platz und Postplatz. Linie 12: Umleitung zwischen den Haltestellen Hygiene-Museum und Schwimmhalle Freiberger Platz über Pirnaischer Platz und Postplatz. Linie 75: Umleitung in Richtung Niederwartha zwischen den Haltestellen Lennéplatz und Postplatz/Webergasse über Blüherstraße, Grunaer Straße – Pirnaischer Platz und Dr.-Külz-Ring. Bauphase IV (Sonnabend, 19.Oktober, 7 Uhr, bis Montag, 21. Oktober, 3.15 Uhr) Linie 3: Umleitung zwischen den Haltestellen Bahnhof Neustadt und Walpurgisstraße über Kongresszentrum und Postplatz. Linie 7: Umleitung zwischen den Haltestellen Synagoge und Rosenstraße über Pirnaischen Platz und Postplatz. Linie 8: geteilte Linienführung: Die Straßenbahnen rollen von Hellerau bis zum Carolaplatz und von dort weiter als Linie 9 nach Kaditz. In der Gegenrichtung geht es von Südvorstadt bis Hauptbahnhof und von dort weiter als Linie 9 nach Prohlis. Linie 9: geteilte Linienführung: Von Prohlis bis zum Hauptbahnhof, von dort weiter als Linie 8 in Richtung Südvorstadt. Von Kaditz kommend bis Carolaplatz und von dort weiter als Linie 8 nach Hellerau. Linie 12: Umleitung zwischen den Haltestellen Hygiene-Museum und Schwimmhalle Freiberger Platz über Pirnaischer Platz und Postplatz. Linie 75: Umleitung in Richtung Niederwartha zwischen den HaltestellenLennéplatz und Postplatz/Webergasse über Blüherstraße, Grunaer Straße – Pirnaischer Platz und Dr.-Külz-Ring.

Von Sebastian Kositz