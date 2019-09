Dresden

Konsum und Berliner Bio Company eröffneten am Donnerstag neue Filialen in Dresden. Der Konsum hat jetzt in Striesen an der Löscherstraße seine 35. Dresdner Filiale. Dort befanden sich in der Vergangenheit bereits ein Spar-Markt und ein Edeka-Markt. Der neue Markt verfügt über eine Frischetheke. Frische Backwaren bietet die Bäckerei Groschupf an.

Die Berliner Bio Company eröffnete indes ihren dritten Markt in Dresden. Er befindet sich am Postplatz 2a. Bevorzugt werden Waren aus der Region verkauft. So beliefert unter anderem der Biohof Ines Franz aus Dresden-Gohlis den Markt mit Gemüse und Kräutern. Brot und Backwaren werden vom Pfarrgut Taubenheim bei Klipphausen und von der Bio-Bäckerei Spiegelhauer aus Pirna bezogen. Hof Mahlitzsch liefert ebenfalls Brote und frische Milch. Vom Gut Krauscher kommen Eier, die Hofkäserei Schönborn liefert Käse. An der Frischetheke und an der „Unverpackt-Strecke“ ist ein verpackungsfreier Einkauf möglich.

Von Maike Lorenz