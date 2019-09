Glaube, Liebe, Hoffnung: In der Frauenkirche wurden die Pläne fürs Musikjahr 2020 präsentiert

Dresden

Dass auf Pressekonferenzen applaudiert wird, ist eher selten. Doch als am Donnerstag die Pläne für das Musikjahr 2020 der Frauenkirche Dresden präsentiert wurden, gab es gleich mehrfach Applaus. Denn hier wurde nicht nur über Musik geredet, sie ist auch erklungen. In der Unterkirche wurde mit Vivaldi, Bach und Erwin Schulhoff auf die neuen Vorhaben eingestimmt; Gastgeber und Gäste waren somit direkt im Thema.

Aber es war ja auch gar keine herkömmliche Pressekonferenz (im Anschluss gab’s nicht mal Fragen), sondern mehr ein Empfang auch für die zahlreich vertretenen Partner und Förderer der Musikveranstaltungen dieses Hauses. Das sei ein Ort, so Frauenkirche-Pfarrer Sebastian Feydt, an dem die Menschen in diesen unsicheren Zeiten etwas Einzigartiges erwarten, um durch die Kraft der Musik Antworten für ihr Leben zu finden. „Worte braucht man,“ so zitierte er eine Weisheit, „um die Welt zu verstehen. Musik braucht man, um leben zu können.“

Musik ist die einzige Sprache, in der man nicht lügen kann

Dem konnte auch der Geiger Daniel Hope, als Künstlerischer Leiter für die Programmplanung mit zuständig, nur zustimmen. Musik sei die einzige Sprache, in der man nicht lügen kann, fügte er an und zählte in seiner charmanten Art eine lange Kette von Höhepunkten auf, die er für das kommende Jahr mit besonderer Freude erwarte. Von den insgesamt 34 Gastkonzerten hob er unter anderem seinen Auftaktabend mit dem Zürcher Kammerorchester und dem namhaften Cellisten Lynn Harrell sowie dem erst 15-jährigen Maxim Lando am Klavier hervor, bei dem unter anderem Beethovens Tripelkonzert erklingen wird.

„Für mich ist jedes Jahr Beethoven-Jahr,“ unterstrich Hope, wichtig sei ihm jedoch, Musik auch aus anderen Ländern nach Dresden zu holen. So freue sich der in Südafrika geborene Künstler besonders auf ein Gastspiel des Opernchores aus Kapstadt, sehe erwartungsvoll interkulturellen Projekten entgegen wie beispielsweise einem Ausflug ins „Fin de siècle“ mit Musik von Chausson, Elgar, Schönberg und Strauss sowie einem Händel-Programm, das dessen Oratorium „ Israel in Ägypten“ mit Musik aus Israel und Palästina verbindet.

Jede Menge Kirchenmusik

Auch die venezolanische Pianistin Gabriele Monntero werde gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel einen musikalischen Brückenschlag absolvieren, ebenso das Stuttgarter Kammerorchester mit einem Joseph Haydn und Sofia Gubaidulina verbindenden Programm. Zum Jahresausklang wurde ein Konzert des Alma Mahler Chamber Orchestra angekündigt, das weitgehend aus Musikerinnen und Musikern des Gustav Mahler Jugendorchesters besteht, und eine Bearbeitung von Mahlers 7. Sinfonie für Kammerorchester aufführen wird.

Neben diesen und weiteren Gastspielen beinhaltet das Musikjahr an der Frauenkirche bekanntlich jede Menge Kirchenmusik, wie Frauenkirchkantor Matthias Grünert hervorhob. Neben 500 Orgelandachten und 100 musikalischen Diensten soll es 2020 jeweils 16 geistliche Sonntagsmusiken sowie Konzerte unter seiner Leitung geben. Thematisch würden sich diese Konzerte am Kirchenjahr, inhaltlich am Gebäude der Frauenkirche orientieren.

Kein Tag ohne Musik

Im Gedenkkonzert zum 13. Februar wird 2020 unter Grünerts Leitung Bachs Matthäus-Passion erklingen, doppelchörig, mit zehn teils namhaften Solisten und dem Ensemble Frauenkirche. Damit runde sich das Projekt einer CD-Einspielung, die dann neben der Johannes-Passion, der h-Moll-Messe und dem Weihnachtsoratorium vier Großwerke des Meisters beinhalten werde.

Selbstredend soll auch in der Kirchenmusik Beethovens 200. Todestages gedacht werden, nicht mit der vielleicht naheliegenden „Missa solemnis“, sondern mit dessen einzigem Oratorium „Christus am Ölberge“. Drei sogenannte Sonntagsmusiken weisen bereits auf den 2021 bevorstehenden 450. Geburtstag des Komponisten Michael Praetorius hin und ganze 13 Abende widmen sich dem höchst originellen Schaffen des französischen Organisten und Komponisten Louis Vierne, dessen 150. Geburtstag im Oktober 2020 bevorsteht.

Angesichts dieses musikalischen Spektrums war es kaum verwunderlich, dass auch für die gesprochenen Worte zum Musikjahr 2020 Applaus aufkam. Unter den prägenden Säulen Glaube, Liebe und Hoffnung wird es im kommenden Jahr keinen Tag ohne Musik in der Frauenkirche geben.

Von Michael Ernst