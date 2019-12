Digitale Offensive: Dresden baut sich sein eigenes Turbo-Internet

Dresden

Gräben können zuweilen verbinden. Knietief klafft die langgezogene Baugrube seit einigen Tagen im Gehweg auf der Mary-Wigmann-Straße, gleich daneben steht eine große Rolle mit einem dicken, orangefarbenen Kabel. Meterweise Glasfaserkabel, mit dem die Stadt den Anschluss an die Zukunft packen möchte – und ein Vorhaben, von dem auf Dauer sehr viele Dresdner profitieren können.

Erst im Juli hatte der Stadtrat das Projekt „Stadtnetz 500+“ beschlossen. Bis 2023 soll nun das schon vorhandene, gemeinsame Glasfasernetz von Stadt, Drewag und Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) noch einmal erweitert werden – zunächst um allen voran eigene Behörden, Bibliotheken, Schulen, Kitas oder Feuerwehren ans schnelle Netz zu kriegen. Die Stadt möchte die Digi­tali­sierung der eigenen Verwaltung und ihrer Einrichtungen vorantreiben und zugleich auch unabhängig von den privaten Anbietern werden.

Da­tennetz umfasst bereits 550 Kilometer Kabel

Schon jetzt hängen 74 Einrichtungen der Stadt am kommunalen Glasfasernetz, in den nächsten vier Jahren werden noch einmal fast 400 hinzukommen, erklärt Bürgermeister Pe­­ter Lames ( SPD), dessen Ressort zuständig ist fürs Thema IT. Das Da­tennetz umfasst bereits 550 Kilometer Kabel. Etwa 60 weitere sollen im Zuge des Projekts Stadtnetz 500+ bis 2023 verlegt werden. Im Gegenzug, so heißt es, werden die alten Kupferkabel, die die riesigen Da­ten­mengen der Zukunft nicht mehr bewältigen können, abgeklemmt.

An der 10. Grundschule, wo derzeit die Bauleute unweit davon auf der Mary-Wigmann-Straße zugange sind, erfolgte jetzt der offizielle Startschuss für das Programm, wobei die beteiligten Projektpartner Stadt, Drewag und DVB nach dem Beschluss des Stadtrats im Sommer erst gar keine Zeit verstreichen ließen. Schon vor zwei Monaten starteten die ersten Arbeiten, die ersten 25 Einrichtungen konnten sogar schon an das Glasfasernetz angeschlossen werden, wie Andreas Kotzsch, Chef der Drewag-Abteilung Kommunikationstechnik, erklärt.

Pro Jahr können etwa 100 Objekte angeschlossen werden

Das städtische Versorgungsun­ternehmen ist mit der Planung und Errichtung der Anschlüsse beauftragt worden und wird nun dafür sorgen, dass die Kabel unter die Erde kommen. „Wir haben zunächst die bestehenden Netzknoten der drei Partner technisch optimiert. Pro Jahr können wir etwa 100 Objekte neu an das städtische Glasfasernetz anschließen“, erklärt Drewag-Geschäftsführer Frank Brinkmann.

Den ganz großen Teil des schon existierenden Netzes hatte zunächst die Stadttochter Drewag aufgebaut – um die eigenen technischen Abläufe in ihren Versorgungsstrukturen steuern zu können. Die Stadt will es nun insbesondere mit Blick auf die stetig steigenden Datenmengen in den Behörden erweitern. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Digitalisierung der Verwaltung. Immer mehr Dokumente werden digital erfasst, von den un­terschiedlichen Mitarbeitern weiterbearbeitet und gespeichert.

Flächendeckender Anschluss der Schulen

Die Angestellten der Stadt bewegen inzwischen täglich ein Datenvolumen von vier Terabyte – was Pi mal Daumen dem Download von 1000 Filmen in gestochen scharfer Qualität entspricht. „Und die Kurve zeigt immer steiler nach oben“, sagt Peter Lames. Und dazu, so ist er überzeugt, werden künftig auch die Dresdner Schulen beitragen.

Mit deren flächendeckenden Anschluss will die Stadt die Grundlage schaffen für die neuen, zunehmend auf digitaler Technologie fußenden Lehrmöglichkeiten – wenngleich noch gar nicht genau klar ist, wie die aussehen werden. Das medienpädagogische Konzept für Dresdens Schulen, wie es heißt, werde derzeit nämlich noch abgestimmt. Mit ei­nem leistungsfähigen Glasfaseranschluss seien die Einrichtungen allerdings in jedem Fall für alle Anforderungen gewappnet.

Etwa 21 Millionen Euro investiert die Stadt in den Ausbau des kommunalen Lichtwellenleiternetzes, wie das Glasfasernetz auch genannt wird. Viel Geld, das die Stadt komplett aus eigener Tasche zahlen muss. Doch, so ist Peter Lames überzeugt, auf Dauer wird sich das rechnen. Ein Vergleich vorab hatte ergeben, dass der eigene Netzbetrieb günstiger ist, als Netzdienstleistungen und Da­­tentransfers privater Anbieter einkaufen zu müssen.

Immobilienbesitzer können sich Hausanschluss legen lassen

Auf lange Sicht denken die Verantwortlichen ohnehin viel weiter. Mit dem Glasfasernetz können riesige Mengen von Daten transportiert werden, erklärt Frank Brinkmann, weshalb das städtische Netz auch für andere geöffnet werden soll. Wie beim Strom könnte sich jeder Immobilienbesitzer einen eigenen Hausanschluss legen lassen – Großvermieter, Unternehmen, aber praktisch auch Eigenheimbesitzer. Schon jetzt sind die Stadtwerke daran, Kunden zu gewinnen, sagt Frank Brinkmann.

Nicht zuletzt sei das Glasfasernetz aber auch wichtige Grundlage für ein anderes Großprojekt. „Die Modellstadt 5G wird nicht ohne ein solches Netz auskommen“, sagt Peter Lames. Schließlich müssten die Daten von und zu den Masten geleitet werden. Darüber hinaus eignen sich öffentliche Gebäude meist gut als Standort für die Antennen. Da sei es von Vorteil, wenn das Glasfaserkabel dort schon anliegt.

Von Sebastian Kositz