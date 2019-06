Dresden

Auch die größten Landsäugetiere auf diesem Planeten haben ihren eigenen Jahrestag: Anlässlich des Weltgiraffen-Tags am Freitag veranstaltet der Dresdner Zoo zwei Tage später einen Aktionstag.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr erfahren Zoobesucher am Sonntag Wissenswertes über die bestandsgefährdeten Tiere. An einem Aktionsstand neben der Giraffenanlage warten besondere Exponate wie Giraffenknochen und Zähne. Zudem informieren Zoo-Scouts über die Besonderheiten der drei Dresdner Giraffen und Kinder können bei einem Giraffenzungen-Angelspiel ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Von DNN