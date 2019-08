Dresden

Zwei Fußballplätze in Dresden sind mit womöglich gesundheitsschädigenden SBR-Granulaten aus geschredderten Autoreifen befüllt. Das geht aus einer Anfrage des Grünen-Stadtrats Torsten Schulze an die Stadt Dresden hervor. Laut Angaben der Stadt befinden sich auf dem Sportplatz der SG Schönfeld und des FV Löbtauer Kickers 93 Gummigranulate, die krebserregende Stoffe enthalten könnten.

Ende der 90er Jahre wurden Kunstrasenplätze aus Kostengründen sehr oft mit Styrol-Butadien-Rubber, kurz SBR, verfüllt. Eine vom Forschungszentrum EURAC Research Bozen veröffentlichte Studie legt jedoch nahe, dass SBR-Granulate krebserregend wirken. Auch die Europäische Chemikalienagentur Echa kommt zu dem Schluss, dass SBR-Gummigranulat „eine Reihe potenziell gefährlicher Substanzen enthalten“ könne.

„Stadt nimmt Thema sehr ernst“

Seit mehreren Jahren liegen diese Ergebnisse vor, gesetzliche Vorschriften für die Verwendung des Kunststoffes gibt es bislang nicht. „Die Stadt nimmt dieses Thema trotzdem sehr ernst“, erklärt Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD).

Sportbürgermeister Peter Lames (SPD). Quelle: Dietrich Flechtner

So hat der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden schon 2009 einem Verzicht auf SBR-Granulate bei allen Sanierungen und Neubauten zugestimmt. Stattdessen werden seither „ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Neugranulate verwendet“, so Lames. „Diese Entscheidung erfolgte im eigenen Ermessen des Eigenbetriebes trotz höherer Kosten.“

Sanierung lässt auf sich warten

Den mit SBR-Granulat befüllten Kunstrasen der FV Löbtauer Kickers 93 an der Saalhausener Straße lässt die Stadt ab 2020 sanieren. Dann wird auch der Bodenbelag ausgetauscht, nach alternativen Füllstoffen wird derzeit gesucht.

Für den Sportplatz der SG Schönfeld steht so bald kein Sanierungstermin an. Das Fußballfeld wurde 2008 errichtet. Abhängig von der Nutzungsintensität ist es nach Schätzungen der Stadt noch bis 2024 bespielbar. Im Sanierungskonzept der Dresdner „Sportstrategie 2030“ ist die Kunstrasenfläche mit der Priorität 2 von 6 geführt. „Sie wird damit mittelfristig, in Abhängigkeit der im Haushalt bereitgestellten finanziellen Mittel, saniert“, teilt die Stadt mit.

„Sollte die Stadt als Eigentümer des Kunstrasenplatzes zukünftig auf anderes Granulat zugreifen, werden wir das sicher nicht boykottieren“, erklärt Torsten Kirtschig, Vorstandsvorsitzender der SG Schönfeld. Er betont: Für den Verein stehe der gesundheitliche Schutz der Spieler jederzeit im Vordergrund.

Zudem sei die Sportgemeinschaft Vorreiter in Sachen Umweltbewusstsein: Die Räumlichkeiten der SG Schönfeld würden mit regenerativen Energien beheizt. „Mittels gewonnener Erdwärme erzeugen wir auch Warmwasser für die Duschen – soweit uns bekannt ist als einziger Verein in Dresden“, so Kirtschig.

Von Junes Semmoudi