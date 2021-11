Dresden

Das Verbot von Weihnachtsmärkten in Sachsen hat für die Landeshauptstadt Dresden eine weitreichende Folge: Die Einkaufssonntage am 5. und 19. Dezember in der Innenstadt, sprich Altstadt und Neustadt, fallen ins Wasser. Denn die Weihnachtsmärkte und der Striezelmarkt waren die Begründung für die Ladenöffnung am Sonntag. Ohne Anlass kein Einkaufssonntag.

Oberverwaltungsgericht beschnitt stadtweite Einkaufssonntage

Die Einkaufssonntage stehen in Dresden unter keinem guten Stern. Der Stadtrat hatte mit knapper Mehrheit zwei stadtweite Einkaufssonntage in der Adventszeit für dieses Jahr beschlossen. Doch die Gewerkschaft Verdi klagte dagegen und bekam vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen teilweise Recht: Statt des stadtweiten Sonntagseinkaufs billigte der Senat offene Geschäfte nur im Zentrum.

Da die Landeshauptstadt keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegte, wird es schwierig, für nächstes Jahr zwei stadtweite Einkaufssonntage zu fordern. Verdi hatte zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben, einen stadtweiten Einkaufssonntag tolerieren zu wollen. Von 2014 bis 2019 hatte es in Dresden nur einen stadtweiten Einkaufssonntag pro Jahr gegeben. Im vergangenen Jahr fielen die Einkaufssonntage bereits Corona zum Opfer.

Von Thomas Baumann-Hartwig