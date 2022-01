Gezielter Tritt oder Unfall? – Dresdner Gericht entscheidet

Dresden

„Das ist ja alles mehr als schräg“, fand Richter Arndt Fiedler. Es war wirklich eine „schräge Geschichte“. Am 29. September 2020 treffen auf einem schmalen und holprigen Wirtschaftsweg im Schönfelder Hochland zwei Männer aufeinander – ein promovierter Physiker und Chef einer großen Chipfirma und ein Gutsverwalter. Letzterer mit seinem Firmenwagen, einem Range Rover, der 53-jährige Chipchef und seine Töchter mit ihren Bikes auf einer Radtour. Das Treffen hatte nun ein juristisches Nachspiel im Amtsgericht.

Der Vorwurf: Der Chip-Chef habe dem Gutsverwalter gegen das Auto getreten – Schaden: 2000 Euro – und sei dann einfach weitergefahren. Gegenüber der Polizei habe der 53-Jährige dann noch behauptet, der PKW habe ihn angefahren. Er erstatte Anzeige gegen den Fahrer, gegen den wurde ermittelt, dass Verfahren dann aber eingestellt.

Der Schaden ist da – aber warum?

Denn, so die Staatsanwaltschaft, die Angaben des Radfahrers passen nicht zum Schadensbild am Rover. Sie klagte den 53-Jährigen wegen Sachbeschädigung, Unfallflucht und falscher Verdächtigung an. Man sei sich begegnet und es gab eine Berührung, soweit war man sich einig, ansonsten gingen die Angaben, wer den nun wen berührt habe, weit auseinander.

Er habe nicht gegen den PKW getreten, erklärte der Familienvater. Der Rover sei viel zu schnell auf die Radfahrer zugekommen, habe nicht gebremst und sei sehr eng an seinen Töchtern, vorbeigefahren. „Ich hatte Angst um sie. Das war rücksichtslos an einer so engen Stelle.“ Er sei ausgewichen, aber von dem Wagen am Knie gestreift worden. Dann sei er seinen Töchtern hinterhergefahren.

Die Einlassung des Gutsverwalters klang völlig anders. „Ich hielt an, die Mädchen fuhren vorbei, dann kam er und trat mir gegen das Auto.“ Wo genau, wusste er nicht. Er fuhr weiter, wendete dann nach hundert Metern und fuhr den Radfahrern hinterher, um den Mann zur Rede zu stellen. Es gab Streit, beide riefen die Polizei.

Einseitige Tatortbesichtigung

Manches ist wirklich komisch oder „schräg“. Wenn das Auto bei dem „Tritt“ stand, warum fuhr der Verwalter erstmal weiter und stieg nicht sofort aus, um die Sache zu klären? Warum erzählt der Vater nicht sofort von seinen Knieschmerzen, sondern erst viel später? Warum fährt die Polizei nicht mit beiden Unfallbeteiligten zur „Tatortbesichtigung“, sondern nur mit dem Verwalter?

Fakt ist, den Schaden am Rover gab es und er passt nicht zu einem versehentlichen „Streifen“ durch das Rad. Zu einem Tritt hingegen schon, fand der Richter und verurteilte den Chip-Chef zu 120 Tagessätzen à 80 Euro.

Von Monika Löffler