Gezerre um Posten geht weiter

Dresden

Der Stadtrat hat am Mittwochabend die Verteilung von zwei Aufsichtsratsposten auf die einzelnen Fraktionen vertagt. Die rot-grün-roten Fraktionen hatten sich im Vorfeld gemeinsam mit den drei fraktionslosen Stadträten auf eine Liste geeinigt. Diese hätte wegen des Wahlverfahrens dafür gesorgt, dass die linke Seite des Stadtrats zusätzliche Aufsichtsratsposten erhalten hätte. CDU, AfD, FDP und Freie Wähler hätten das nur mit einer eigenen gemeinsamen Liste verhindern können.

Oberbürgermeister kurzfristig erkrankt

Der Erste Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU), der den kurzfristig erkrankten Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) vertrat, nahm die Besetzung der anderen Aufsichtsräte von der Tagesordnung. Es gebe noch rechtliche Fragen zur Zulässigkeit einer großen Liste mit der Landesdirektion Sachsen zu besprechen, so Sittel. Er wollte aber wegen einer bevorstehenden Fusion die Aufsichtsräte der Versorgungsunternehmen Drewag und Enso wählen lassen. Es sei Eile geboten.

Genschmar : Neuer rot-grün-roter Block

Das wollte Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler, nicht hinnehmen. „Entweder die Wahl aller Aufsichtsräte ist unzulässig oder sie ist zulässig. Aber einzelne Aufsichtsräte jetzt zu besetzen, ist nicht hilfreich.“ Genschmar sieht eine Neuauflage einer rot-grün-roten Stadtratsmehrheit im Verbund mit den drei Fraktionslosen nahen. Diese verfahre jetzt so, um der geschrumpften SPD-Fraktion Sitze zu sichern, die dieser gar nicht zustünden.

André Schollbach, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, vermutete, dass es weniger an offenen Rechtsfragen, sondern vielmehr am Fehlen von Hilbert und dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Holger Zastrow am Mittwoch liege, dass die Besetzungen von Sittel überwiegend von der Tagesordnung genommen wurde. „Da befürchten einige, Nachteile bei der Abstimmung zu haben.“

Donhauser : Grüne haben versagt

CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser erklärte, die Grünen würden ihrer Rolle als größte Fraktion im Stadtrat nicht gerecht. Sie seien bei der Reform der Hauptsatzung gescheitert und würden jetzt bei den Aufsichtsräten versuchen, die CDU in die Hände der AfD zu treiben. „Hier vermisse ich die moderierende Rolle des Oberbürgermeisters, die er im Sommer noch für sich beansprucht hat.“ Seit Wochen beschäftige sich der Stadtrat nur mit sich selbst. Das liege am Auftreten der Grünen und des OB, so Donhauser.

Filius-Jehne : Willkürlicher Umgang mit der Tagesordnung

Bei der Abstimmung über die von Genschmar beantragte Vertagung der Besetzung von Drewag- und Enso-Aufsichtsräten enthielt sich Grün-Rot-Rot plus fraktionslos der Stimme. Damit können frühestens auf der nächsten Stadtratssitzung in drei Woche die Aufsichtsräte gewählt werden. „Das habe ich in 15 Jahren Stadtrat noch nie erlebt“, erklärte Grüne-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. Sie warf Sittel einen willkürlichen Umgang mit der Tagesordnung vor.

Von Thomas Baumann-Hartwig