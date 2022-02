Gewinne hier, Verluste da im Dresdner Stadtbild

Dresden

Zusammen mit der Sophienkirche, die Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut wurde, war es die englische „Ausländerkirche“ All Saints Christ Church, die 1868/60 die englische Form der Neugotik in Dresden heimisch machte. Es folgten weitere Ausländerkirchen, nämlich eine russische, eine schottische und eine amerikanische – und Dresden „war stolz auf sie“, wie von Heinrich Magirius in seinem Beitrag „Zur kunst- und stadtgeschichtlichen Bedeutung der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Dresdner Kirchen“ versichert wird, der im 25. Jahrbuch zur Geschichte und Gegenwart der Frauenkirche abgedruckt ist.

Es war der Mitte Juni vergangenen Jahres verstorbene Magirius (der einst Landeskonservator in Sachsen und Gründungsmitglied der Bürgerinitiative für den Wiederaufbau der Frauenkirche war), der die Jahrbuch-Reihe ins Leben rief – die Konzeption des jüngsten Bandes, der in bewährter Manier Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte versammelt, stammt noch von ihm. In seinem Aufsatz erinnert er an jene Dresdner Kirchenbauten, die im Zweiten Weltkrieg zerstört oder beschädigt wurden – es waren deren 30, von denen 13 auf Geheiß der kirchenfeindlichen SED in der SBZ/DDR völlig beseitigt wurden. Totalverlust sind neben drei von vier Ausländerkirchen auch zwei auf die Wettiner zurückgehende Hauskapellen: Da wäre zum einen die im kurprinzlichen Taschenbergpalais, zum anderen die, die einst im von Königin Maria Josepha gestifteten an der Großen Plauenschen Gasse zu finden war.

Nicht mehr existent ist auch die stattliche, kreuzförmige Kirche des Ehrlichschen Gestifts in unmittelbarer Nähe zum Straßburger Platz, die mit ihrem hohen Giebeln und dem schlanken Dachreiter im Stadtbild „eine wichtige Rolle spielte“, wie Magirius beteuert. Erhalten hat sich die Kreuzkirche, aber Magirius ist so frei, darauf hinzuweisen, dass es nicht der Krieg allein war, der die kostbare Innenausstattung vernichtete, sondern auch eine höchst rigoristische Auffassung von Architektur in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Magirius gesteht der modernen Betonarchitektur im Innenraum zu: „Die Gewöhnung an die erreichte Faktizität hat längst eingesetzt und damit das Recht auf ihre Erhaltung.“

Lob über die „Zartheit weiblicher Statuen“

Des weiteren werden in dem Band von Mario Titze die künstlerischen Wurzeln des Dresdner Barockbildhauers Paul Heermann (1673-1732) freigelegt, über den der Kunstgelehrte Christian Ludwig Hagedorn 1771 vermerkte: „… jeglicher Akademie würde dieser vortreffliche Mann Ehre gemacht haben. In der Zartheit weiblicher Statuen hatte er Vorzüge vor Balthasarn (also Balthasar Permoser), der … insgemein, wie wohl irrig, für seinen Lehrer gehalten wird.“

Titze lässt u. a. wissen: „Anders als Permoser war Heermann jedoch auch mit einer neueren Stilrichtung der Barockplastik vertraut, die römische Schule Berninis mit klassizierenden Tendenzen der römischen Skulptur verband, was namentlich in Heermanns späteren Werken immer deutlicher zur Geltung“ gekommen sei. Für Titze entfernten sich Heermanns Werke im Verlauf der 1720er Jahre stilistisch immer weiter von der barocken Formensprache seiner Lehr- und Gesellenzeit und näherten sich dem Ideal einer „edlen Einfalt und stillen Größe“, die der renommierte Kunsthistoriker und Antike-Fan Johann Joachim Winckelmann erst 1755 in seinen „Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst“ formelhaft als Leitgedanken des entstehenden Klassizismus zum Ausdruck brachte.

In einen anderen Beitrag wird auf die Augusteischen Planungen für einen barocken Umbau Dresdens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingegangen (in denen auch die Frauenkirche eine bedeutende Rolle spielen sollte), deren Auswirkungen bis heute das Stadtbild prägen. Eine detaillierte baugeschichtliche Schilderung der Zeughaus-Planungen beschließt eine Serie zu den im unmittelbaren Umfeld des Sakralbaus geplanten Neubaumaßnahmen.

Des weiteren wird von dem Architekturhistoriker Steffen Hertzig erstmals in einem entwicklungsgeschichtlichen Ansatz auf die königlich-kurfürstlichen Projekte zur Dresdner „Neuen Königstadt“ als die unmittelbare Reaktion auf die in Dresden-Altstadt diesbezüglich letztlich unvollendet gebliebenen Bemühungen eingegangen. Der große Verdienst Augusts des Starken, seiner Architekten und seiner Behörden, war es, laut Hertzig, „innerhalb einer eigentlich recht kurzen Zeit diesen Stadtteil von einer unterentwickelten vorstädtischen Siedlung zu einer glanzvollen Stadtanlage umgeformt zu haben“. Altendresden erhielt sogar ein Rathaus, obwohl es bereits seit 1549 nicht mehr selbstständig war.

Hertzig schreibt: „Das Neustädter Rathaus, das der baukünstlerisch und städtebauliche bedeutendste Rathausbau war, den Dresden je besessen hatte, war im eigentlichen Sinne keines. Es beherbergte lediglich untergeordnete städtische Funktionen wie die der Stadtgerichte und Gefängnistrakte, diente im Erdgeschoss wirtschaftlichen Zwecken (Fleisch-, Brot und Tuchhändler) und wies in den Obergeschossen Wohnungen auf.“ Das Rathaus sei weitgehend ein ausschließlich repräsentativer Bau gewesen, dem die Aufgabe zugekommen sei, die neuerstandene „Königstadt“ zu adeln und architektonisch wie städtebaulich aufzuwerten. Das gelingt der jetzigen Bebauung am Neustädter Markt eher weniger, mag dieser „aufgrund seiner ortsgeschichtlichen, städtebaulichen, gartengeschichtlichen und gartenkünstlerischen Bedeutung“, auch vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen als Kulturdenkmal im Sinne von § 2 Abs. 1 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes in die Liste der Kulturdenkmale des Freistaates Sachsen aufgenommen worden sein.

Zu den königliche Bauprojekten im östlichen Altendresden gehörte die prachtvolle Erweiterung des kurfürstlichen Jägerhofs zu einem „Festschloss“. Über Planungsskizzen von Matthäus Daniel Pöppelmann kam dieses Projekt nie hinaus – anders war das bei dem aus einem schlichten Schuppen hervorgegangen Wackerbarthschen Palais, das schon bald zur Ritterakademie mutierte. Es ging ein bisschen hin und her, bis das Gebäude stand, aber 1730 zogen 150 Kadetten – adelige Offiziersanwärter – ein.

Palais Wackerbarth (Ritterakademie) in der Neustadt auf einer Fotografie von 1920. Rechts im Hintergrund die Kuppel des legendären Zirkus Sarrasani. Quelle: Repro

Wie Hertzig erklärt, machte den Ruhm der Wackerbarthschen Ritterakademie der „künstlerisch vollendet schöne Kopfbau“ aus. Zum ersten Mal in der Geschichte habe der Architekt, der ein Geringerer als der damalige Landbaumeister Johann Christoph Knöffel (1686-1752) war, mit diesem Bauwerk den völlig neuartigen, damals schon moderneren französisch-klassizierenden Lisenenstil zur Ausführung gebracht. An dem drei Geschosse hohen, walmdachgedeckten Bau mit neunachsiger Haupt- und einer sechsachsigen Seitenfassade wurden die Obergeschosse jeweils durch umgreifende Lisenen (von frz. lisière „Saum“, „Rand“, „Kante“) bzw. Mauerblenden zusammengefasst. Später war dann – bis 1945 – das Landesamt für Denkmalpflege in dem Bau untergebracht. Die „eigentlich zum Wiederaufbau vorgesehene, ausbaufähige Ruine wurde aus ideologischen Gründen im Jahre 1961 gesprengt“, notiert Hertzig.

Die in die Zukunft weisende Bedeutung Dresdens in der Zeit der Reformbewegung des Städtebaus und der Architektur vor über einhundert Jahren sowie die Entwicklung zur Großstadt werden zum ersten Mal untersucht und in Beziehung zur Ausstrahlung der Frauenkirche in der Gegenwart gesetzt. Im Fokus des Beitrags des Journalisten Dankwart Guratzsch, der sich insbesondere als Architekturkritiker einen Namen gemacht hat, steht insbesondere die städtebauliche Entwicklung Dresden zur Kaiserzeit, als die sächsische Landeshauptstadt vor allem im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg „Hotspot“ des Reformgeistes und Anlaufstelle für namhafte Architekten war. Für Guratzsch war Dresden damals gar ein Exponent zweier großer konkurrierender Kulturströmungen: „Hier die Stadt in ihrer kulturellen Tradition, dort die industriell und technologisch hochgerüstete Stadt in ihrer kraftvollen wirtschaftlichen Entwicklung.“

Blick auf die berühmte Dresdner Städteausstellung anno 1903

In den Blick genommen wird von Guratzsch nicht zuletzt die Deutsche Städteausstellung, die 1903 in den Ausstellungsgebäuden am Stübelplatz (heute Straßburger Platz) ausgerichtet wurde. 129 Städte aus dem ganzen Reich präsentierten hier das Beste, Glanzvollste, Neueste, was sie zu bieten hatten, „weil sie mit dem Vorsatz nach Dresden gekommen waren, die Schau als Werbeplattform zu nutzen“. Es herrschte das Gegenteil von jener Weltuntergangsstimmung, wie sie teilweise damals auch im Schwange war, die Ausstellung strahlte schlichtweg ganz und gar den schrankenlosen Optimismus der späten Kaiserzeit aus. 425 000 Besucher aus allen Schichten stürmten die in nur vier Monaten das Ausstellungsgelände, da können heutige Ausstellungen, gerade auch Kunstschauen, nur feucht von träumen.

Schließlich und endlich werden in dem Buch bisher noch nicht beschriebene Aspekte der Tragwerksplanung beim Wiederaufbau ins Blickfeld gerückt sowie auch an das Wirken des Superintendenten und Frauenkirchenpfarrers Edmund Benz (1839-1919) erinnert, dessen Bildnis 1993 testamentarisch der Stiftung Frauenkirche e.V. vermacht wurde. Benz hatte eine wie so viele eine monarchistische Gesinnung, klagte auch schon mal über „die Sectierer zur Rechten und die Gottesfeinde zur Linken“. Er war es, der 1904 dem Kirchenvorstand eine stundenweise regelmäßige Öffnung der Frauenkirche für stille Andacht und Besichtigung abtrotzen konnte. In einer kleinen Publikation gedachte Benz der Frauenkirche „als eines Kleinods kirchlicher Baukunst“, unterschlug aber auch nicht, dass die Gemeinde um die Frauenkirche herum von Armut und Elend geprägt gewesen sei. Zu jener Zeit war Areal um die Frauenkirche weitgehend ein Armeleute-Viertel.

Hans-Joachim Jäger (Hg.): Die Dresdner Frauenkirche. Jahrbuch zu ihrer Geschichte und Gegenwart 2021. Verlag Schnell + Steiner. 240 Seiten, 29,95 Euro

