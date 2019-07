Dresden

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekanntes Tier ein Schaf im Dresdner Ortsteil Schönfeld getötet. Anwohner fanden den Kadaver am Sonntag auf einer Wiese an der Borsbergstraße. Es war aufgerissen, die Innereien waren zu sehen. Ein zweites Schaf konnte dem Angriff entkommen und versteckte sich in der Ortschaft.

In der Nähe der Koppel befindet sich eine Grundschule – eine Tatsache, die Hans-Dieter-Kuhl, einem der Anwohner, die das tote Tier entdeckt haben, Sorge bereitet. „Wenn es ein Wolf war, wäre es erschreckend, dass die Tiere so nahe an den Ort kommen“, sagt der 83-Jährige.

Wolfsverdacht bleibt unbestätigt

Ein Wolfsriss konnte vonseiten der Stadt Dresden nicht bestätigt werden, da der Besitzer des Schafes erst am Montag die Stadt kontaktierte. Bei einem Wolfsverdacht sollte sich der betroffene Tierhalter innerhalb von 24 Stunden an die zuständige Behörde wenden, damit ein Nutztierrissgutachter eine gründliche Untersuchung des Kadavers vornehmen kann. In Dresden ist das die Stadtverwaltung, in der Region das jeweilige Landratsamt. Faktoren wie Regen und Verwesung spielen eine entscheidende Rolle für den Ausgang der Untersuchung und einen möglichen Anspruch auf Entschädigung.

Eine frühzeitige Untersuchung hätte dem Besitzer des Tieres jedoch nichts genutzt. Er hat nach Aussage der Stadt keine hinreichenden Maßnahmen zum Schutz der Schafe vor einem Wolfsangriff getroffen.

Ab Anfang August übernimmt die Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) die Überprüfung von Nutztierrissen.

Der letzte Wolfsriss in Dresden ereignete sich im März 2019 in Weixdorf. Seit der Wiederansiedlung von Wölfen in Sachsen hat es keine Übergriffe auf Menschen gegeben. Wölfe haben eine natürliche Scheu vor Menschen. Deswegen gehen Experten auch nicht davon aus, dass Wölfe in Dresden heimisch werden – auch nicht in der Dresdner Heide.

Von Laetizia Preiss