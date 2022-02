Dresden

Die Polizei Dresden hat am Freitagmorgen den zwei getöteten Polizisten aus Rheinland-Pfalz gedacht. An der Schießgasse versammelten sich Einsatzkräfte unterschiedlicher Abteilungen – unter anderem Verkehrspolizisten, Streifendienstler und jene aus der Kriminalpolizei. Auch der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretschmar waren vor Ort.

Der hiesige Polizei-Chef Jörg Kubiessa stellte sich vor seine Mitarbeiter. Auf sein Kommando „Achtung!“ hin nahmen die Anwesenden ihre Kopfbedeckungen ab und blickten zu Boden. Nach etwas über einer Minute Stille spielte ein Trompeter das Lied „Ich hatt´ einen Kameraden“. Anschließend verabschiedeten sich die Teilnehmer ins Innere der Polizeidirektion. Dort lud Innenminister Wöller die Polizisten zum Gespräch.

Bundesweit fanden am Freitag Schweigeminuten statt. In Sachsen beteiligten sich alle Polizeidirektionen. Am frühen Montagmorgen waren ein 29-jähriger Oberkommissar und seine 24-jährige Kollegin nur wenige Kilometer vom rheinland-pfälzischen Kusel entfernt bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Unter dringendem Tatverdacht stehen zwei 32 und 38 Jahre alte Männer, die die Einsatzkräfte noch am selben Tag festgenommen hatten und die nun in Untersuchungshaft sitzen.

Von ffo