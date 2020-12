Gesundheitsbürgermeisterin in Dresden: „Die Situation ist außer Kontrolle geraten“

Dresden

Warum sind in Dresden die Infektionszahlen so explodiert? Was wird der harte Lockdown bringen? Wie kommt das Gesundheitsamt mit der Pandemie zurecht? Fragen an Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke).

Frage: Warum sind die Infektionszahlen so dramatisch gestiegen?

Kris Kaufmann: Im Grunde genommen tritt das ein, wovor die Wissenschaftler schon im Frühjahr gewarnt haben. Die eigentliche Herausforderung ist der Herbst und der Winter, wenn sich die Menschen nahe beieinander in geschlossenen Räumen aufhalten. Insofern kommt der Anstieg der Infektionszahlen und der Covid-Erkrankten nicht überraschend.

„Keiner hat sich auf die faule Haut gelegt“

Warum ist Dresden dann nicht auf diese Situation vorbereitet?

Keiner hat sich auf die faule Haut gelegt. Wir haben beispielsweise die Kapazitäten im Städtischen Klinikum im Sommer erweitert und zusätzliche Mitarbeiter für die Intensivpflege qualifiziert. Wir wussten alle, dass das Virus nie weg war. Dass die Zahlen ab Oktober so schnell und so heftig steigen würden, konnte niemand genau vorhersehen. Trotzdem ist die Situation natürlich beunruhigend.

Wie konnte es so weit kommen?

Das Virus ist unsichtbar, es verbreitet sich still und heimlich. Das hat dazu geführt, dass einige Menschen die Regeln nicht mehr so ernst genommen haben. Es gibt auch Zeitgenossen, die keinerlei Rücksicht kennen. Dadurch ist das Virus flächendeckend in die Stadt gekommen. Die Situation ist außer Kontrolle geraten.

„Das Virus hat sich in allen Stadtteilen verbreitet“

Gibt es einzelne Infektionsherde?

Nein, das Virus hat sich in allen Stadtteilen über alle Altersgruppen und sozialen Schichten verbreitet. Es wurde kontinuierlich in die Stadtgesellschaft eingetragen. Wir haben sehr starke Anstiege bei den jungen Erwachsenen und bei den 40- bis 50-Jährigen. Im Sommer haben Reiserückkehrer das Virus nach Dresden gebracht. Jetzt haben wir nicht mehr die eine Quelle, die erkennbar ist. Deshalb war es richtig und wichtig, dass wir in den Lockdown gegangen sind.

Warum grassiert das Virus so schlimm in Pflegeheimen?

Wir haben viele Einträge in Pflegeheimen, das ist ein hochdynamisches Geschehen trotz ausgefeilter Hygienekonzepte und größter Vorsicht. Die Heime sind die Orte, in denen wir das Virus am wenigsten haben wollen. Deshalb wird dort auch regelmäßig getestet und damit das Dunkelfeld erhellt. Im Gegensatz dazu haben wir die Kindergärten und Schulen nie als Brennpunkte des Infektionsgeschehens erlebt. Wenn es dort Infektionen gab, haben sich der beste Freund oder die beste Freundin der Betroffenen angesteckt. Aber es gab keine massiven Infektionen. Es ist dort mit ganz wenigen Ausnahmen dresdenweit bei Einzelfällen geblieben.

„Mit regelmäßigen Tests können wir die Übertragung stoppen“

Wie bekommen Sie Ruhe in die Pflegeeinrichtungen?

Wir erhoffen uns, mit regelmäßigen Tests der Bewohner und Mitarbeiter asymptomatische Menschen schnell zu ermitteln und zu isolieren. So können wir die Übertragung stoppen.

Testen Sie jetzt auch die Besucher?

Das machen die Einrichtungen mit Schnelltests. Ich finde das wichtig. Wir dürfen die älteren Menschen nicht komplett isolieren. Die Nähe zur Familie ist ganz wichtig. Wir haben über die Bundesebene Antikörpertests erhalten und sind dankbar, diese einsetzen zu können. Das ermöglicht eine Risikominimierung bei Besuchen.

Ein negativer Corona-Schnelltest. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

„Alte Menschen haben die wenigsten Abwehrkräfte“

Was empfehlen Sie für die Weihnachtstage?

Ich rate dazu, genau zu überlegen, ob es sinnvoll ist, pflegebedürftige Angehörige nach Hause zu holen. Ein Schnelltest ist nur wenige Stunden sicher. Alte Menschen haben die wenigsten Abwehrkräfte und sollten möglichst wenigen Kontakten ausgesetzt werden.

Was versprechen Sie sich vom harten Lockdown?

Dass das Land zur Ruhe kommt, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer sagt. Ich denke, das ist der richtige Weg. Wir hätten diesen Weg viel früher beschreiten müssen. Es wird viel Zeit brauchen, um von diesem hohen Niveau herunterzukommen. Wir haben aktuell 4000 aktive Fälle in Dresden und diese Menschen hatten alle Kontakte. Ich hoffe, es gelingt uns, die Zahlen zu senken. Dafür müssen uns aber die Menschen auch folgen.

„Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht“

Wann wird sich eine Wirkung abschätzen lassen?

Wohl erst in zwei oder drei Wochen. Wir werden in zehn bis 14 Tagen erste Reduktionen sehen, und dann müsste es kontinuierlich sinken. Wir müssen dem Virus die Kraft nehmen, sich zu verbreiten. Das fängt eben auch auf der Arbeit an. Alle Hygienekonzepte nützen nichts, wenn sich die Menschen dann in der Teeküche ohne Maske treffen.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, dass in Dresden alle Covid-Intensivbetten ausgelastet sind?

Das ist sehr beunruhigend. Es ist ein deutlicher Schuss vor den Bug. In den nächsten zwei Wochen wird es nicht einfacher, Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern zu begleiten. Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht und dürfen vor allem auch nicht vergessen, dass es natürlich auch weiterhin andere Erkrankungen zu begleiten gilt.

„Es würde uns guttun, wenn die Solidarität wieder aufflammt“

Gibt es Dinge, die Sie zusätzlich zum Lockdown anordnen würden?

Wir sollten sensibel sein und denjenigen gegenüber Mitgefühl zeigen, die sich isolieren müssen. Es würde uns auch gut tun, wenn die Solidarität vom Frühjahr wieder aufflammt. Für ältere Menschen einkaufen oder den Hund Gassi führen, da fehlen mir im Moment noch die Aushänge in den Wohnhäusern wie im April, als das viele Menschen angeboten haben. Und wir sollten uns alle an die Regeln halten, sensibel für andere sein. Dann gehen wir gestärkt aus der Pandemie hervor.

„Seit dem Frühjahr erhöhen wir unsere Schlagkraft“

Wie bewältigt das Gesundheitsamt die Pandemie?

Die Mitarbeiter arbeiten unter Hochdruck. Alle Kollegen ziehen voll mit. Das ist klasse. Dafür bin ich dankbar. In normalen Zeiten arbeiten zehn Beschäftigte im Infektionsschutz. Seit dem Frühjahr erhöhen wir kontinuierlich unsere Schlagkraft. Inzwischen haben 120 Mitarbeiter des Gesundheitsamts mit Corona zu tun. Sie werden von 105 Mitstreitern unterstützt. Das sind Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Bedienstete des Freistaats und Beschäftigte aus anderen Ämtern der Stadtverwaltung. Wir arbeiten aktuell in neun Teams an der Kontaktnachverfolgung, vor Weihnachten gehen weitere Teams an den Start. Uns sind etwa 100 zusätzliche Kräfte avisiert. Dadurch werden wir schneller bei den Quarantänebescheiden und Infektionsketten, können die Befundeingänge zeitnah aufarbeiten.

„Dieses Jahr ist fast alles anders“

Woraus schöpfen Sie Hoffnung?

Ich denke, die Menschen in Dresden haben den Ernst der Lage verstanden. Wenn ich früh zur Arbeit radele, tragen die meisten Menschen in der Stadt Maske. Wir haben sehr viel Zulauf auf der Ehrenamtsplattform www.ehrensache.jetzt. Es melden sich viele Leute, die in der Pflege mithelfen wollen. Das ist gut. Genau dieses Wir-Gefühl und diese Solidarität brauchen wir jetzt. Ich hoffe, dass wir schnellstmöglich mit den Impfungen vorankommen, damit wir ab dem Frühjahr Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren können.

Wie verbringen Sie Weihnachten und den Jahreswechsel?

Dieses Jahr ist fast alles anders. Wir sind zu Silvester immer mit einer großen Gruppe unterwegs gewesen. Das wird der erste Jahreswechsel seit vielen Jahren, den ich in Dresden verbringe. Weihnachten feiern wir im kleinsten Familienkreis mit meinen Eltern, aber ohne meine Schwester. Gesundheit ist mit Abstand das beste Geschenk, das man seinen Liebsten machen kann.

