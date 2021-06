Gesundheitsamt Dresden schließt Tests in Schulen ab

Dresden

Das Gesundheitsamt Dresden hat die Corona-Tests in einer Kindertagesstätte und zwei Schulen abgeschlossen. Das teilte die Behörde am Donnerstag auf Anfrage der DNN mit. Die umfangreichen Tests waren erforderlich, da in den Einrichtungen Infektionen mit der Delta-Variante des Corona-Virus aufgetreten waren. Im Einzelnen hatten sich drei Kinder aus einer Familie mit der Mutation angesteckt.

Dabei hat es laut Gesundheitsamt keine weiteren positiven Fälle gegeben. In der Kita Spatzenvilla waren 26 Kontaktpersonen getestet worden. Davon war ein Test positiv (DNN berichteten). Die betreffende Person hatte sich bereits in Quarantäne begeben. In der 132. Grundschule mussten sich 32 Kontaktpersonen einem Test unterziehen. In der 35. Oberschule wurden sechs Kontaktpersonen getestet. Alle diese Tests waren laut Gesundheitsamt negativ.

Von Thomas Baumann-Hartwig