Frau L. fragt: Soweit ich weiß, sollte man nicht mehr als 10 Prozent der täglichen Energie als Zucker aufnehmen. Wenn ich also zwei Bananen esse, hätte ich mein Tagesbudget an Zucker schon so gut wie ausgeschöpft. Stimmt das oder sehe ich das falsch?

Frau Philipp , Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale in Dresden :

Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) besagt, dass man täglich nicht mehr als 10 Prozent der Nahrungsenergie in Form von freiem Zucker aufnehmen sollte. Im Übrigen geht die WHO noch weiter und schlägt vor, diese Empfehlung auf nicht mehr als 5 Prozent der Energieaufnahme abzusenken.

Unter „freiem Zucker“ werden hier Lebensmitteln zugesetzte Einfach- und Zweifachzucker verstanden sowie natürlicherweise in Honig, Sirupen, Fruchtsäften und Fruchtsaftkonzentraten enthaltene Zucker.

Der natürliche Zucker in Obst und Gemüse zählt folglich nicht zu den freien Zuckern, deren begrenzte Aufnahme die WHO empfiehlt. Die beiden Bananen gehen also nicht in die „tägliche Zuckerrechnung“ ein. Zwei Portionen Obst sollten ohnehin täglich auf dem Speiseplan stehen.

In Deutschland wird im Durchschnitt mehr freier Zucker aufgenommen als die WHO für tolerierbar hält. Kinder und Jugendliche konsumieren deutlich mehr Zucker als Erwachsene.

Die wesentlichsten Quellen für freie Zucker sind Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke, wie Säfte, Fruchtsaftgetränke oder Limonaden. Vor allem ein hoher Konsum dieser zuckerhaltigen Getränke kann zu einer positiven Energiebilanz und in der Folge erhöhtem Körpergewicht sowie gesteigerten Krankheitsrisiken führen. Da zuckergesüßte Getränke keinen Sättigungseffekt haben, führt ihr Konsum leicht zu einer insgesamt zu hohen Energiezufuhr.

Daher empfiehlt es sich grundsätzlich, den Süßigkeitenkonsum sehr maßvoll zu gestalten und nur energiefreie ungezuckerte Getränke als Durstlöscher zu trinken. Frisches Obst, auch ungesüßtes Kompott oder Trockenobst haben dagegen trotz ihres Zuckergehaltes einen täglichen Platz auf dem Speiseplan.

