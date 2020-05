Wann es am Hammerweg nicht mehr stinken soll

Dresden

Der Geruch ist penetrant. Es riecht nach altem Käse, aber auch etwas angebrannt. Besonders an warmen Tagen ist es unangenehm. Die Biologisch-Mechanische Abfallaufbereitungsanlage am Hammerweg riecht. Leidtragende sind besonders Anwohnerinnen und Anwohner in Trachau und Trachenberge. Ein Wohngebiet, das durchaus Lebensqualität bietet. Von den Gerüchen abgesehen.

Grund für die Belastung: Der Restmüll der Dresdnerinnen und Dresdner wird in der Anlage thermisch behandelt. Die Abfälle werden getrocknet und dann zu Brennstoffpellets verarbeitet, die in Braunkohlekraftwerken der Region verfeuert werden. Der Markt für die Pellets ist seit dem Beschluss zum Braunkohleausstieg zusammengebrochen. Für Dresden heißt das: Anfang März 2021 wird am Hammerweg der letzte Ersatzbrennstoff hergestellt. Spätestens.

Anzeige

Umstellung im Februar 2021

Vielleicht steigt Dresden schon früher aus der Produktion aus, sagt Frank Seifert, Geschäftsführer der Stadtreinigung Dresden. „Wir produzieren so lange, wie die Abnahme gewährleistet ist.“ Ende Februar 2021 werde die Anlage schrittweise umgestellt. „Der Restmüll wird dann unbehandelt zu unterschiedlichen Unternehmen abgesteuert“, erklärt Seifert.

Weitere DNN+ Artikel

Heißt: Der Hammerweg wird zu einem reinen Müll-Umschlagplatz. Die Sammelfahrzeuge der Stadtreinigung bringen den Müll und kippen ihn ab. Dann wird dieser unbehandelt auf größere Fahrzeuge verladen und zur Verbrennungsanlage gefahren. Die Anlage erhält laut Seifert Staub- und Biofilter und Luftwäscher. „Es gibt keine Prozesse mehr, bei denen wir mit höheren Temperaturen auf den Müll einwirken.“ Nur bei sehr ungünstigen Situationen oder Wetterlagen sollten dann noch Gerüche auftreten.

Denn: Das Fassungsvermögen der Lagerhalle ist auf 1000 Tonnen ausgelegt. Das ist nicht viel bei einem täglichen Aufkommen von 300 bis 320 Tonnen in Dresden. Der Müll wird nicht lange am Hammerweg liegen und sich geruchstechnisch entfalten können. Gut für die geplagten Anwohnerinnen und Anwohner.

Keine leeren Versprechungen

Dass es sich nicht um ein leeres Versprechen handelt, ließ sich laut Seifert schon mehrfach belegen: An Tagen, an denen die Pelletproduktion wegen technischer Ursachen ausgefallen war, sei es nicht zu Emissionen gekommen. Obwohl Filtertechnik und Luftreinigung noch gar nicht vorhanden seien.

Für Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) ist es ein großer Vorteil, eine Abfallanlage auf Stadtgebiet betreiben zu können. „Das schafft kurze Wege. Wir sind zuversichtlich, dass die Belastungen mit dem neuen Konzept reduziert werden können.“

Von Thomas Baumann-Hartwig