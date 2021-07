Dresden

Was tun, wenn ein Projekt riesiges Potenzial besitzt, aber politische und finanzielle Zwänge bremsen? „Wir müssen dafür sorgen, dass das beste Gebäude, das an dieser Stelle möglich ist, gebaut wird“, formulierte Kilian Kreising einen Anspruch. Der Architekt ist eines von vier neuen Mitgliedern in der Gestaltungskommission, die Bauvorhaben beurteilt und Architekten berät. Bei der ersten Sitzung in neuer Besetzung gab es gleich eine leidenschaftliche Debatte über ein neues Wohngebäude am Käthe-Kollwitz-Ufer.

Leidenschaftlich auch deshalb, weil der für das Projekt verantwortliche Architekt Stefan Foster sehr deutlich seine Probleme aufzeigte: „Wir haben einen stark reglementierten Kostenrahmen.“ Foster, der sehr viele Projekte im sozialen Wohnungsbau verwirklicht, hat sich genau umgesehen im Dresdner Stadtteil Johannstadt. Für das Wohngebäude der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WiD) zitiert er Elemente der Reformbauten rund um den Thomas-Müntzer-Platz.

Restlos glücklich ist Stefan Foster mit seiner Häuserzeile, in der einmal bis zu 120 Wohneinheiten Platz finden sollen, aber nicht. Größtes Problem: Der Bebauungsplan lässt ein in sich geschlossenes Karree zu. Aber der Stadtrat hat mehrheitlich dafür votiert, die Baumreihe an der Florian-Geyer-Straße zu erhalten. So dass nur eine L-förmige Bauzeile entstehen kann. Das hätte zur Folge, dass zwei Brandwände den Abschluss der Zeile bilden.

Politische Probleme auf Architekten abgewälzt?

„Wir können doch nicht in Dresden eine Art Bombenschaden bauen“, appellierte Stefan Foster wortgewaltig an die Gestaltungskommission und zeigte auf, wie er die Zeile um die Ecken ziehen und so einen vernünftigen Abschluss schaffen könne. Der Appell verhallte nicht ungehört. Was würde denn geschehen, wenn die Bäume im Umfeld ersetzt werden könnten und ein in sich geschlossenes Quartier möglich werde, fragte der Architekt Wolfgang Lorch. Dann müsste es doch auch möglich sein, Qualität zur Elbe zu bringen.

Qualität, welche die Gestaltungskommission dem Entwurf von Stefan Foster nicht absprach. Aber: Die sehr steilen Dächer seien dem Kostendruck geschuldet, erklärte der Architekt, weil er eben im Dachbereich zwei Wohnetagen unterbringen müsse. Er wies auch darauf hin, dass Änderungen am Vorhaben nicht zu seinen Lasten gehen dürften. „Ich kann nicht ständig für lau auf neue Wünsche eingehen. Ich habe ein Problem damit, wenn politische Probleme auf mich abgewälzt werden.“

Beige – die neue Nationalfarbe?

Ein Bauvorhaben an dieser Stelle dürfe nicht an den Kosten scheitern, erklärte Kommissionsmitglied Jóurunn Ragnarsdóttir. Die Stadt sollte ein bis zwei Millionen Euro Städtebaufördermittel locker machen, damit nach der besten Lösung gesucht werden könne. „Das hat dieser tolle Ort verdient“, fasste der Vorsitzende der Gestaltungskommission Jürg Sulzer zusammen.

Stefan Foster hatte noch einen Giftpfeil im Köcher und kritisierte die vielen beigen Neubauten. „Ich habe eine Aversion gegen beige. Das scheint die neue Nationalfarbe zu werden.“ Er schlug blaue Farbbänder am Neubau vor, was auch nicht ungeteilte Zustimmung, insbesondere beim Stadtplanungsamt, fand.

Neuer Vorsitzender gewählt

Die Genossenschaft Flüwo Bauen Wohnen eG bebaut gegenwärtig das Nachbargrundstück – als geschlossenes Quartier. Auf dem 4700 Quadratmeter großen Grundstück entstehen 120 Wohnungen. Bei der WiD sind gegenwärtig 120 Wohnungen auf einem 7850 Quadratmeter großen Grundstück vorgesehen. WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel wies auf die Zeitabläufe hin. Die WiD muss zeitnah den Fördermittelantrag für den Neubau stellen und ist auf einen schnellen Fortschritt der Planungen angewiesen.

Vor der fachlichen Debatte wählten die neuen Mitglieder der Gestaltungskommission Jürg Sulzer zum Vorsitzenden. Der Schweizer, der Dresden seit 2003 verbunden ist, nachdem er eine Professur an der Technischen Universität angetreten hatte, wird die Kommission zunächst bis nächstes Jahr leiten.

Von Thomas Baumann-Hartwig