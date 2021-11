Gesegnet von Roboterhand - Künstliche Intelligenz in der Kirche?

Dresden

Unheimlich sei ihm erst mal zumute gewesen, sagt Martin Kutz. Damals, als er diesen „Segensroboter“ sah. Mitarbeiter der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau hatten „BlessU-2“ 2017 zur Weltausstellung Reformation in Wittenberg präsentiert.

Ein umgebauter Geldautomat mit Kopf. Auf den Bildschirm (Touchscreen) tippend, konnte man sich einen Segen bestellen. „Mit lautem Surren hob er die Arme und sprach, je nach Auswahl, mit männlicher oder weiblicher Stimme den Segen“, erinnert sich Martin Kutz.

Das löste unter Christen damals sehr unterschiedliche, teils heftige Reaktionen aus. Die einen fanden den Blechgesellen inspirierend, andere sprachen empört von Gotteslästerung (Blasphemie).

Dabei war das Ganze nur ein Kunstwerk. Es wollte provozieren, zum Nachdenken anregen und zur Debatte. Was aber, wenn es eines Tages ernst gemeint ist? Was, wenn digitale Maschinen in Kirchen Funktionen übernehmen, die bislang Menschen vorbehalten sind?

Wissenschaftler mit Doppelbegabung

Allein emotional darüber zu diskutieren, das reicht Martin Kutz nicht. Er ist Wissenschaftler. Einer mit Doppelbegabung. Der 38-jährige Kölner, traditionell katholisch sozialisiert als Messdiener und Sänger im Domchor, studierte zuerst Elektrotechnik, mit Spezialisierung auf Medizintechnik. „Ich wollte Menschen zu einem guten Leben verhelfen“, erzählt er.

Zugleich aber habe er eine spirituelle Sehnsucht gespürt. Einen Monat probierte er sich im Benediktinerkloster Maria Laach in der Eifel aus. Den vorgegebenen Tagesablauf, durch Gebetszeiten strukturiert, fand er angenehm. Sehr intensiv auch das mehrfache Wiederholen und Durchdenken von Bibelstellen. Meditatives „Wiederkäuen“, lateinisch „ruminatio“, nennen die Benediktiner das. Doch das Aufstehen morgens halb sechs lag ihm nicht.

Allerdings studierte er dann noch Katholische Theologie an der Hochschule der Steyler Missionare in St. Augustin bei Bonn. Als Priester indes sah er sich nicht.

Digitale Almosen

Eine Projektstelle am Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg brachte ihn auf das Thema Digitale Ethik / Technik-Ethik. Dort entwickelte er unter anderem eine Veranstaltungsreihe, bei der online Experten befragt werden und dann diskutiert wird. „Wohltätigkeit im digitalen Wandel“ war ein Thema. „Der Chef der Pax-Bank stellte einen digitalen Opferstock vor oder Möglichkeiten, einem Bettler einen Betrag zu überweisen, wenn man gerade kein Kleingeld dabei hat.“

Das mutet als Hilfsmittel noch relativ harmlos an. Was aber ist mit immer leistungsfähiger werdender so genannter „Künstlicher Intelligenz“ (KI), englisch „artificial intelligence“ (AI)? „Ist sie eine rohe Kraft, die, ungebändigt, zerstörerisch wirkt?“, hat Martin Kutz in einer seiner Veranstaltungen gefragt.

Seit April ist er noch weiter drin im Thema - als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Evangelischen Religionspädagogik an der TU Dresden und im „Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence“ (ScaDS.AI) in Dresden und Leipzig. Eines der fünf neuen Zentren für Künstliche Intelligenz in der Bundesrepublik, gegründet 2019.

Zuständig ist er hier für „vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz / ethische und Bildungsaspekte“. „Es geht da um die Frage, wie KI so entwickelt werden muss, dass sie in der Gesellschaft Akzeptanz findet“, erklärt er.

Ein segnender Roboter

Wo Menschen Religion praktizieren, wird es besonders heikel. Einige ausgeklügelte Erfindungen sind bereits in Gebrauch, wenn auch nicht hierzulande. Ein Forscher in Japan beispielsweise hat „SanTO“ entwickelt, „Sanctified Theomorphic Operator“, einen segnenden Roboter. Ausprobiert haben sie den unter anderem in einer katholischen Kirche in Polen. „Alexa auf katholisch“, meint jemand im Filmbericht der BBC darüber.

In Japan leitet ein Roboter eine buddhistische Beerdigungszeremonie, indem er Sutras rezitiert und zeremonielle Gesten ausführt. „Auf dem Land gibt es zu wenig Priester, außerdem sind von ihnen geleitete Beerdigungen sehr teuer“, sagt Martin Kutz.

Solche Interaktionen mit digitalen Systemen wolle er nicht nur als Risiko beschreiben, sondern auch als Chance. Bei Älteren, möglicherweise mit Demenz, könne man damit der Einsamkeit entgegenwirken. „Was aber, wenn der Mensch sagt: Ich möchte nicht mehr leben? Wie müsste das System dann reagieren?“

Eine App auf dem Computertelefon (Smartphone) mit den katholischen Stundengebeten ist weitgehend akzeptiert. Aber ein elektronisches Evangeliar, wäre das in der Messe vorstellbar?

Ist es hinzunehmen, dass Menschen die Roboter mit lebendigen Personen verwechseln? Und was, wenn solche digitalen Automaten so perfekt wirken, dass sie als Gottheit verehrt werden?

Was ist der Mensch?

Martin Kutz will auch erforschen: Woran liegt es, dass wir Technik als unheimlich empfinden? An deren Komplexität? Und sind solche Roboter erst komplex genug - kann man ihnen dann spirituelle Kompetenz zugestehen? Wo sind die Grenzen? „Letztlich werden wir immer wieder auf die Frage zurückgeworfen: Was ist der Mensch? Und welches Bild von ihm haben die Software-Entwickler?“

Es sind viele Fragen, die sich Martin Kutz stellen. Sie betreffen Grundlegendes. Derzeit sei viel in Bewegung. „In der jungen Theologie werden analog und digital nicht mehr als strikte Gegensätze gesehen“, sagt er. „Auch Digitales wird als Leben betrachtet. Und ein online-Gottesdienst bietet Gemeinschaft auf andere Weise.

Gerade wird diskutiert: Gibt es die ‚Gemeinschaft der Heiligen‘ auch online?“ Schließlich könnten sich Menschen an einem Gottesdienst im Internet viel aktiver beteiligen, im Chat zum Beispiel.

Womöglich werden jene, die von früh an selbstverständlich mit Smartphone und Internet aufwachsen, manches künftig anders als wir heute sehen, prognostiziert Martin Kutz. „Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.“

