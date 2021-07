Dresden

Erst trippelt er auf dem schmalen Felssims eher unauffällig seitwärts. Doch als er nah genug ist, wird er forsch, greift an und bringt mit seinem langen Schnabel seinen Artgenossen aus dem Gleichgewicht. Der flattert auf, versucht wieder zu landen. Keine Chance. Auch vorsichtiges Annähern von der Seite nach ei­ner gewissen Zeit bringt nichts. Lieblingsplatz geklaut.

Skurrile Vögel

Kleine Auseinandersetzung unter den Kahlkopf-Ibissen im Zoo. Diese etwa gänsegroßen Vögel, die auch Kahlkopf- oder Glattnackenrapp genannt werden, sind besonders. Schon vom Aussehen: Das schwarze Gefieder schillert je nach Lichteinfall blau oder grün, der Kopf ist kahl. Im Gegensatz zum weißen Gesicht leuchten der lange, etwas nach un­ten gebogene Schnabel, Scheitel und Nacken rot. Auch Iris und Beine sind rot gefärbt. Sehr neugierig und clever seien diese skurrilen Tiere, weiß Zookurator Matthias Hendel.

Der Dresdner Zoo hat für seine sechs Kahlkopfibisse das einstige Gehege der Roten Sichler und Rosa Löffler umgestaltet, die mit in die neue Flamingovoliere gezogen sind. Nun steht den Ibissen neben einem Wasserbecken und kleiner Wiese eine Felskulisse mit diversen Vorsprüngen zur Verfügung. Denn in ihrer ursprünglichen Heimat im südlichen Afrika brüten sie bevorzugt auf Klippen und Felsvorsprüngen wie zum Beispiel in den Drakensbergen im Königreich Lesotho.

Gefährdete Art

Jetzt hoffen die Zoomitarbeiter, die Brutkisten angebracht haben, dass die Bedingungen stimmen und die Ibisse Nachwuchs zeugen. Denn die Tiere gehören zu einer gefährdeten Art. Schätzungen von 2015 gehen von maximal 8000 Einzeltieren im natürlichen Verbreitungsgebiet aus – Tendenz fallend, weil sie durch Land- und Forstwirtschaft, Minen und Siedlungen immer weniger Platz haben.

Der Waldrapp, ein naher Verwandter des Kahlkopfrapps, der bis ins 17. Jahrhundert auch in Mitteleuropa heimisch war und dort durch Überjagung verschwunden ist, zählt gar zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit.

Menschen zeigten Waldrapps die Flugroute

Die Waldrapps sollen nun im Rahmen eines EU-Projektes in Europa wieder angesiedelt werden. Aufgrund der Zuchterfolge in Zoos gibt es genügend Tiere für die Auswilderung der Zugvögel. In diesem Zusammenhang gab es schon spektakuläre Aktionen. Denn normalerweise zeigen die Vogeleltern ihrem Nachwuchs die Flugroute. Diesen Job übernahmen nun die menschlichen Zieheltern und flogen mit Leichtflugzeugen voraus.

Vögel im Dresdner Zoo Der Zoo beherbergt 250 Tierarten, davon 80 Vogelarten. Unter diesen sind mehrere in ihrem Bestand in der Natur gefährdete oder sogar bedrohte Tierarten. So gelten der Große Soldatenara und der Rotohrara als stark gefährdet. Der Blaulatzara ist sogar vom Aussterben bedroht. Weitere bedrohte Tierarten, die der Zoo Dresden beherbergt, sind Gänsegeier, Schmutzgeier, Humboldt-Pinguin, Kahlkopfibis, Tariktik-Hornvogel, Mandschurenkranich und Grauhalskronenkranich. Der Zoo Dresden zeigt zudem viele heimische Singvögel, und zwar Rohrammer, Gebirgsstelze, Goldammer, Ortolan, Stieglitz, Buchfink, Neuntöter, Gartenrotschwanz, Weidenmeise, Mönchsgrasmücke, Singdrossel, Tannenhäher, aber auch Bienenfresser, Wiedehopf, Zwergohreule und Turteltaube. „So können die Besucher einheimische Vögel, die sie in der Natur nur hören, aber noch nicht richtig zu Gesicht bekommen haben, auch mal sehen“, so Zookurator Matthias Hendel. Diesen Umstand macht sich natürlich auch die Zooschule zunutze.

Der Dresdner Zoo ist jedoch einer der wenigen europäischen Tierparks, die die selten gewordenen Kahlkopfrapps beziehungsweise -ibisse aus Südafrika halten. „Wir wollen jetzt versuchen, sie zu züchten“, erzählt Matthias Hendel. Immerhin fangen die Vögel tatsächlich auch schon an, Nester zu bauen.

Nicht geklappt hat es mit dem Nachwuchs bei den Rosapelikanen. Die beiden Eier, die die Tierpfleger in den Brutkasten gelegt haben, waren taub, also nicht befruchtet. Auch aus den anderen vier Eiern, auf denen die Pelikane selbst gebrütet haben, sei kein Küken geschlüpft, ist Matthias Hendel enttäuscht.

Von Catrin Steinbach