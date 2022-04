Geschichte unter den Füßen Dresdens

Dresden

Oberhalb der Erdoberfläche mag Paris eine Stadt der Liebe sein, unterirdisch ist sie eine der Toten, denn es gibt ein Labyrinth aus Stollen, in denen die Gebeine von Millionen Parisern liegen, die hierher gebracht wurden, nachdem die Pariser Friedhöfe aufgelassen wurden.

Dresden ging da anders vor. Es gibt hier zuhauf Friedhöfe, aber es gab einst eine Kategorie von Toten, bei denen man nicht so wirklich wusste, wie man mit ihnen verfahren soll: nämlich hingerichtete Straftäter sowie Selbstmörder. Deren Leichen wurden zunächst der Anatomie im Collegium medicum-chirurgicum (CMC) überlassen, aber wenn man dann ausreichend an ihnen herumseziert und -studiert hatte, mussten die menschlichen Überreste schließlich und endlich doch irgendwo begraben werden. „Normale“ Friedhöfe schieden aus, denn so wie in dem Monty Python-Film „Das Leben des Brian“ ein frommer (wie bigotter) Jude nicht zusammen mit einem Samariter gekreuzigt werden will und auf einer rein jüdischen Kreuzigung beharrt, so duldeten es Christen engherzig nicht, dass Selbstmörder und Hingerichtete in der geweihten Erde eines Friedhofs bestattet wurden.

Die Begräbnisse der Dresdner Anatomie im 18. Jahrhundert

Und so verfiel der Hofsekretär Friedrich Herrmann Walther 1748 auf die Idee, die in der CMC anfallenden Toten zu nächtlicher Stunde und damit ohne Aufsehens in einem Kesselbereich der Wallanlagen unweit der CMC auf Neustädter Seite zu bestatten. Alternativ sei auch eine Stelle am sogenannten Schwarzen Tor (auch Bautzner Tor genannt) denkbar, die noch im Innenbereich des Festungsglacis lag.

Es lief dann auf Lösung B hinaus, aber der Begräbnisplatz für Leichen der Anatomie blieb weiterhin ein Ärgernis – in einer militärischen Korrespondenz aus dem Jahr 1793 wurde der üble Gestank beklagt, der von dem Platz ausging. Das „nachlässige Verscharren von Leichen und Leichenteilen lieferte bis ins 19. Jahrhundert Anlass für zahlreiche Beschwerden“, halten Alexander Kästner und Christoph Laubsch in ihrem Aufsatz „Die Begräbnisse der Dresdner Anatomie im 18. Jahrhundert“ fest, der im neuen, dem mittlerweile 149. Dresdner Heft nachgelesen werden kann.

Cover Dresdner Heft Unter der Oberfläche Quelle: Repro

Dieses trägt den Titel „Unter der Oberfläche“ und würdigt historische Schichten, die unter unseren Füßen so „schlummern“. Es geht also in den Untergrund, aber es läuft nicht mal in dem Beitrag über „erlebbare Geschichte der alten Dresdner Kanalisation“ auf ein derartiges Labyrinth aus Gängen hinaus, wie man es in J.R.R. Tolkiens Epos „Der Herr der Ringe“ findet, wo es die Gefährten der Ringgemeinschaft u. a. in das verwirrende System der Höhlen von Moria verschlägt, wo die Zwerge nach Mithril, einem seltenen und deshalb besonders wertvollen Metall, schürften – bis die Russen, pardon, die Orks kamen und alle niedermetzelten.

Die Fülle an Themen ist recht beeindruckend, alles in allem neun Aufsätze sind versammelt. Der Archäologe Thomas Westphalen ist dem etwas anderen Stadtarchiv unterm Pflaster am Neumarkt auf der Spur. Der Historiker Alexander Kästner begibt sich auf die durchaus schwierige Spurensuche nach dem Dresdner Pulverturm – so wichtig er einst war, schon wenige Jahrzehnte später wusste man kaum noch etwas von ihm, stattdessen wucherten Legenden.

Des Weiteren erfährt man etwas zur „erlebbaren Geschichte der Alten Dresdner Kanalisation, wobei auch vom Kanalsystem unter den Gebäuden des historischen italienischen Dörfchens die Rede ist, von dem heute noch 205 Meter erhalten sind. Der Hauptstrang mit rechteckigem Querschnitt und 91 Metern Länge verläuft parallel zur Sempergalerie.

Vorgestellt wird zudem ein museumspädagogisches Projekt des Palitzsch-Museums – man grub nach den Grundmauern des 1980 ausgebrannten und 1985 zum Kummer vieler abgerissenen Prohliser Schlösschens. Dresdens Festung sind gleich zwei Aufsätze gewidmet. Zum einen geht es um die Vermittlungsmethode bei „FestungsXperience“ – Besucher der Festung befinden sich dank ihr in einem multimedialen Theaterspektakel wieder. Zum anderen macht man Bekanntschaft mit einem Bilderschatz aus dem Jahr 1811 – 90 Stadtansichten, die kein berühmtes Gebäude und keine Hofarchitektur zeigen, sondern Festungsmauern, -bastionen und -Tore. Für Anne-Simone Rous sind dies „die letzten Bilder von Dresden, bevor es sein mittelalterliches Korsett abstreifte und mit seinem neuen Straßennetz gleichsam den Mantel der Moderne überwarf“.

Das Wilsdruffer Tor der Festung Dresden mit dem Sächsisch-Dänischen Allianzwappen, festgehalten von Friedrich August Kannegießer Quelle: Repro

Man erfährt, dass die städtische Seite des 1593 nach Anlage der großen Bastion Jupiter zugemauerten Salomonistores einst reich verziert war. Den Namen hat das Tor von einem Relief zum Gericht des Königs Salomo, das der Vorbesitzer des Fraumutterhauses, der Kriegshauptmann Melchior Hanf, anbringen ließ. Nach seinem Tod ging es laut Rous in kurfürstlichen Besitz über und wurde Wohnhaus der verwitweten Kurfürstin Sophie (1568-1622). „Es ist heute unverständlich, wie dieses schmucke Tor der Zerstörung anheim fallen konnte.“

Im Fokus stehen auch die Folgen des Bombardements auf Dresden 1945. Nicht zuletzt durch Kartierungen wurde sichtbar gemacht, was alles als Verlust verbucht werden musste. Man kann es drehen und wenden wie man will: Bei diesem Text wie auch einem lesenswerten Interview mit (Bombenentschärfer) André Mauermeister vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen kommen einem die durchaus langfristigen Folgen für die von „Bloodymir“ Putins Mordbrenner-Soldateska heimgesuchten Städte in der Ukraine in den Sinn.

Von Christian Ruf