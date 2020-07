Gerücht: Samsung will Globalfoundries in Dresden ausbauen

Dresden

Unbestätigten Gerüchten aus der Halbleiterbranche zufolge will der koreanische Elektronikkonzern„ Samsung“ in den US-Chip-Auftragsfertiger „Globalfoundries“ investieren und dessen Dresdner Halbleiterwerk ausbauen.

Ziel: Position in Europa stärken

Damit wolle das asiatische Unternehmen seine Position in den USA und in Europa stärken, um nicht zu sehr ins Kreuzfeuer des amerikanisch-chinesischen Handelskrieges zu geraten, berichtet das Internet-Portal „Coreteks“ – benennt allerdings nicht seine Quellen.

Auf Anfrage wollte sich Samsung in Deutschland dazu nicht äußern. „ Gerüchte kommentieren wir nicht“, hieß es. Globalfoundries Dresden schweigt gänzlich dazu.

Agieren abseits des Handelskriegs USA-China

Geplant ist laut Coreteks, zunächst die Stromversorgung und dann die Produktionslinien in der Dresdner Chipfabrik mit Samsung-Geld auszubauen, heißt es in dem Bericht. Dahinter stecke eine ähnliche Strategie wie beim Konkurrenten TSMC aus Taiwan: Weil US-Präsident Donald Trump (Republikaner) alle mit Embargos überziehe, die das chinesische Elektronikunternehmen Huawei“ mit US-technologiebasierten Chips beliefern, könnten TSMC wie auch Samsung nun Chipwerke in den USA oder Europa brauchen, die weiter Aufträge aus den USA bearbeiten können – insbesondere auch sicherheitsrelevante Bestellungen.

Möglicher Vorteil auch für Globalfoundries Dresden

Auch für Globalfoundries könnte eine Partnerschaft sein, obwohl beide Unternehmen im Foundry-Segment für Chip-Auftragsfertigung durchaus Konkurrenten sind: Globalfoundries steht nach allem, was bekannt ist, wirtschaftlich nicht gerade rosig da und könnte frisches Geld aus Südkorea gut gebrauchen. Auch verfügt Samsung über modernste Chiptechnologien, die Globalfoundries nicht beherrscht. Und nicht zuletzt ist die Dresdner Fabrik auf eine besondere Stromspar-Halbleitertechnologie spezialisiert, für die sich erst langsam Kunden finden – da könnten Samsung-Anlagen oder -Aufträge für eine bessere Auslastung sorgen.

Von Heiko Weckbrodt