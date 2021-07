Dresden

Im Juli 2019 rückten Staatsanwaltschaft und Zoll zu einer Razzia bei Restaurantbesitzer und Partykönig Christian Rüdiger von Canal an. Der Verdacht: Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt. Es geht um Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit. Die Behörden gehen von einem Gesamtschaden von etwa 470 000 Euro aus. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen noch, bisher wurde keine Anklage erhoben.

Ein Zufallsfund bei dieser Durchsuchung bescherte dem 53-Jährigen aber am Freitag eine Verhandlung am Amtsgericht. Alles in allem eine etwas skurrile Geschichte.

Überraschungsfund im Kleiderschrank

Als damals die Beamten in der Wohnung anrückten, wurde auch der Kleiderschrank seiner Ehefrau durchsucht. Der großgewachsene Christian von Canal reichte dem etwas kleineren Polizisten sogar noch den Inhalt der obersten Etage des Schrankes herunter, weil der nicht ran kam. Darunter auch eine schwarze Kiste.

Drin war eine halbautomatische Mauser, Modell 1914 Browning, ein dazugehöriger Schalldämpfer, ein Magazin und vier Patronen. Die Pistole war nicht taufrisch, auch nicht sonderlich gepflegt – aber funktionstüchtig. Herr von Canal wurde wegen unerlaubten Schusswaffenbesitzes angeklagt.

Alte Pistole ohne Eigentümer

„Die Waffe gehört nicht meinem Mandanten, er wusste auch nichts davon und hat sie nie angefasst“, erklärte Verteidiger Andrej Klein. Fingerabdrücke des Angeklagten gab es wirklich nicht. Die Pistole gehörte auch nicht seiner Frau. Die arme Mauser ist herrenlos, einsam und allein – also zur Zeit, das wird sich irgendwann ändern.

Erbschaftsstreit verhindert Besitzanzeige

Die Waffe war einst im Besitz des Schwiegervaters von Christian von Canal. Als der starb, wurde die Wohnung ausgeräumt und einige Dinge irgendwo zwischengelagert. Allerdings konnten sich die Erben nicht über den Nachlass einigen – da wird noch bis heute gezankt.

Die Waffe gehört also, bis der Streit geschlichtet ist, niemanden. So konnte auch niemand den Besitz anzeigen. Erst wenn der Nachlass geregelt ist, muss der künftige Besitzer dies innerhalb eines Monats tun, so Klein. Weder Herr noch Frau von Canal konnten das tun, die Pistole gehörte ihnen ja nicht.

Schusswaffen gehören in verschlossenen Schrank

Mag sein, aber eine Waffe bunkert man trotzdem nicht zwischen Dessous und Pullovern, auch nicht in der obersten Etage eine Schrankes, die sollte dann schon weggeschlossen werden, am besten im Tresor. Bis es einen rechtmäßigen Besitzer gibt, befindet sich die Pistole jetzt in den „Händen der Justiz“.

Das Verfahren wurde vorläufig eingestellt – gegen die Zahlung von 2000 Euro. Christian von Canal hätte dies früher aus der Portokasse bezahlt, jetzt stottert er das Geld in Raten ab. Corona hat den Gastronomie- und Eventbereich arg gebeutelt, da wurde lange Zeit kein Geld verdient. Langsam geht es wieder los. Seine Restaurants öffnen wieder, die Clubs sind immer noch zu.

Von Monika Löffler