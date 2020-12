Dresden

Da wollte Ludwig A. wohl klüger sein als der Rest der Welt. Dachte er wirklich, dass er das Gericht beschwindeln kann und keiner merkt es. Falsch gedacht: Der 38-Jährige sitzt jetzt in der Zelle und hatte am Freitag eine weitere Verhandlung am Amtsgericht. Dort war er oft zu Gast, so im November 2018, als er wegen Betruges zu zwei Jahren verurteilt wurde – ohne Bewährung.

Das fand er nicht nett und ging in Berufung. Allerdings hatte der Drogensüchtige keine Argumente, um die Berufungsrichter zu einer „ Bewährung“ zu bewegen. Dafür war sein Vorstrafenregister zu gut gefüllt, die Rückfallquote zu hoch – eine lange Litanei von Beschaffungskriminalität. Also präsentierte er ein Schreiben einer Fachklinik für Drogenrehabilitation. Dort könne er in drei Monaten eine Langzeittherapie beginnen, alles sei genehmigt, es gäbe eine Kostenzusage. Die Kammer glaubte ihm und setzte die zwei Jahre Haft zur Bewährung aus. Bewährungsauflage: Er muss die Therapie unbedingt absolvieren.

Selbstgebasteltes Schreiben

Nur hatte sich der Angeklagte nie um eine Therapie bemüht, das Schreiben war schlicht eine Fälschung. „Das habe ich mir selbst gebastelt. Ich habe einen Freund angerufen, der eine Therapiezusage hatte. Der hat mir das Schreiben geschickt, ich habe es abgeändert und dann dem Gericht vorgelegt.“ Der Schwindel flog auf. Die Bewährung wurde widerrufen, denn Ludwig A. hatte ja seine Bewährungsauflage nicht erfüllt und keine Therapie begonnen.

Derzeit sitzt der 38-Jährige nun seine zwei Jahre ab. Am Freitag gab es eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen wegen der Urkundenfälschung obendrauf. Er strebe jetzt wirklich eine Therapie an, erklärte Ludwig A.

Von Monika Löffler