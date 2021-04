Gericht in Dresden verhängt zweieinhalb Jahre für „Dauerdieb“

Dresden

Khalil K. kam 2016 aus dem Irak nach Deutschland. Dies sagt er zumindest so. Aber, betrachtet man sein Strafregister, kann das fast nicht stimmen. Denn dann müsste er ja hier schon wegen Diebstahls verurteilt worden sein, als er eigentlich noch gar nicht da war. Aber der junge Mann ist generell flexibel, was seine Person betrifft, da ändert sich schnell mal was.

Der Iraker hatte hier bei seiner Einreise und Verhandlungen seine persönlichen Daten angeben. Bei einem Prozess im Januar 2020 hatten sich aber über Nacht plötzlich sein Name, sein Geburtsdatum und der Geburtsort geändert. Er wurde wegen Diebstahls auf Bewährung verurteilt, was ihn aber nicht störte. Er klaute weiter.

23.300 Euro Schaden in vier Monaten

Bei seiner jüngsten Verhandlung – ein Dolmetscher war geladen – verstand er kein arabisch mehr, sondern nur kurdisch – mit „besonderem Akzent“. So musste erst ein entsprechender Dolmetscher organisiert werden. Fünf Anklagen verlas der Staatsanwalt, immer ging es um nächtliche Einbrüche in Büros, Geschäfte oder Gaststätten. Dort soll er Bargeld und Technik, wie Laptops, Handys oder Kameras geklaut haben. Aus diversen Dönerläden ließ er Lebensmittel und Getränke mitgehen.

Ein Büro und einen Friseurladen in der Neustadt besuchte er jeweils zweimal – immer fehlte Bargeld, Bürotechnik und dem Figaro Haarschneidemaschinen, diverse Pflegeprodukte und Aftershave. Schaden insgesamt: 23.300 Euro – und das in knapp vier Monaten.

„Stimmt alles nicht, das war ich nicht“, krähte Khalil K. schon während der Anklageverlesung dazwischen. Sein Verteidiger gab dann eine Erklärung ab: Entweder sei sein Mandant am Tatort gewesen, habe aber nichts mitgenommen oder er sei gar nicht vor Ort gewesen. Auch in einem Dönerladen an der Lommatscher Straße will er nie gewesen sein – dort wurde er aber festgenommen. Der 26-Jährige hinterließ viele Spuren. Einen Einbruch in ein Juweliergeschäft am Ferdinandplatz konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden, der Vorwurf wurde eingestellt.

Unterm Strich reichte es für zweieinhalb Jahre Knast. In die Entscheidung wurde das Urteil des Landgericht vom vergangenen Jahr einbezogen.

Von Monika Löffler