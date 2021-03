Dresden

Nach 15 Jahren verlässt Achim Bonte die Sächsische Landesbibliothek (SLUB) in Dresden. Wie es aus deren Pressestelle heißt, wechselt der Generaldirektor am 1. September an die Staatsbibliothek zu Berlin. Das habe die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Mittwoch einstimmig beschlossen.

Bonte war 2006 aus Heidelberg an die SLUB gekommen und fungierte als stellvertretender Generaldirektor, bis er 2018 die Leitung übernahm. Unter dieser machte die Sächsische Landesbibliothek einen großen Schritt ins Digitale, unter anderem durch die Wissensvermittlungs- und Kommunikationsformate SLUB Makerspace oder das SLUB TextLab.

Der von ihm initiierte Strategieprozess SLUB 2025 sei die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Bibliothek, sagt Pressesprecherin Annemarie Grohmann. Unter teils schwierigen Rahmenbedingungen habe die Bibliothek zwischen 2006 und 2021 eine unglaubliche Entwicklung genommen, sagt Bonte zu seinem Abschied. „Wenn sie heute in jeder Hinsicht zu den Top Five der Bibliotheks-Bundesliga zählt, ist das der enormen Leidenschaft, Initiative und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden zu verdanken.“

Indes lobte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) die Arbeit Bontes und betonte, dass es jetzt die Aufgabe sei, eine geeignete Nachfolge zu bestimmen. Den Findungsprozess wolle Gemkow in den nächsten Wochen anschieben.

Von DNN