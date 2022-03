Gemeinschaftsgarten Strieskanne in Dresden muss weichen

Dresden

Noch ist der kleine Garten hinter dem Kaufland in Striesen verwaist, fehlt die Bepflanzung in den vielen Hochbeeten, sprießt das Unkraut. Doch schon bald wird auf der Grünfläche an der Spenerstraße wieder gegärtnert, staunen Kinder über das, was wächst, kreucht und fleucht und buddeln im Sand.

Denn hier befindet sich der Gemeinschaftsgarten „Strieskanne“. Der wurde vor drei Jahren erst gegründet. Jetzt geht es mit einer Planungswerkstatt am Sonntag, 13. März, in die letzte Gartensaison an diesem Standort. Denn der Gemeinschaftsgarten muss weichen.

Dass Gartenzeit befristet ist, war von Anfang an klar

Für Gerda Berger und Jana Himstedt, Mitgründerinnen der „Strieskanne“, ist das aber kein Grund, alles hinzuwerfen. „Wir wussten von Anfang an, dass hier mal ein Spielplatz entstehen soll und dass der Gemeinschaftsgarten nur so lange bleiben kann, bis gebaut wird “, so Jana Himstedt. „Aber es hat uns schon überrascht, dass das so schnell geht“, ergänzt Gerda Berger. Doch die beiden Frauen sind optimistisch, dass für den Gemeinschaftsgarten bis zum Herbst eine Ausweichfläche gefunden wird.

Gerda Berger und Jana Himstedt vom Strieskannen-Team. Quelle: Catrin Steinbach

Tatsächlich hat Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ihre Unterstützung zugesagt, denn sie findet die Strieskanne nicht nur wichtig für diejenigen, die den Gemeinschaftsgarten nutzen, sondern für den Stadtteil insgesamt.

Stadt prüft mit Gemeinschaftsgärtnern Ersatzflächen

„Im Rahmen der Entwicklung des Spielplatzes wurden und werden deswegen Ersatzflächen für den Garten geprüft und dem Stadtbezirksbeirat auch die finanzielle Unterstützung der Verlagerung des Projektes vorgeschlagen. Gemeinsam mit den Aktiven hat das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bereits alternative Flächen in der näheren Umgebung besichtigt und deren Einrichtung vorbesprochen“, so Eva Jähnigen gegenüber DNN. „So ein Umzug eines Gartens ist immer aufwändig und tut auch ein bisschen weh. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit allen Beteiligten im zweiten Quartal dieses Jahres eine gute Entscheidung dazu finden werden.“

Doch bis an der Spenerstraße ein neuer, naturnah gestalteter Park mit Bäumen, blühenden Sträuchern und Stauden, einer artenreichen Wiese, vielen Sitzmöglichkeiten und eben einem Spielplatz für Kinder unterschiedlichen Alters entsteht, können die Gemeinschaftsgärtner noch mal Tomaten, Kohlrabis, Spinat und vieles andere mehr anpflanzen und die Früchte ihrer Arbeit ernten.

Mit digitaler Planungswerkstatt Start ins Gartenjahr

Damit es nicht drunter und drüber geht, soll die digitale Planungswerkstatt am kommenden Sonntag die Vorschläge und Ideen von denen, die gerne dieses Jahr (wieder) mitgärtnern wollen, bündeln. Denn alle sollen bei dem, was angebaut wird, mitreden können und schließlich auch die Früchte ihrer Arbeit ernten können. Die erste offene Gartenzeit soll dann am 20. März stattfinden.

Am kleinen Schuppen im jederzeit öffentlich zugänglichen Gemeinschaftsgarten hängt die Einladung zur Planungswerkstatt. Quelle: Catrin Steinbach

Die Planung für das kommende Gartenjahr digital durchzuführen, damit haben Jana Himstedt und Gerda Berger durch Corona gute Erfahrungen gemacht. Eine Zeit, die es den Gemeinschaftsgärtnern nicht eben einfach gemacht hat. Denn schließlich ist die Gemeinschaft eigentlich das Wichtigste, und die konnte in den zurückliegenden Coronajahren nur sehr eingeschränkt gelebt werden. Das wird sich jetzt hoffentlich ändern. „Nach zwei Jahren eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten stehen in dieser besonderen Saison vor allem gemeinsame Aktivitäten und Gartenfeste im Fokus“, so Jana Himstedt.

Planungswerkstatt Alle, die im Gemeinschaftsgarten „Strieskanne“ an der Spenerstraße in Dresden mitmachen wollen, können am Sonntag, 13. März, an der Planungswerkstatt teilnehmen. Diese findet von 14 bis 17 Uhr über eine Online-Videokonferenz statt. Den Link für diese Konferenz bekommt man zugeschickt, wenn man sich bis zum 11. März per E-Mail unter strieskanne@ufer-projekte.de anmeldet.

Jeder, der Lust hat, kann in der Strieskanne mitgärtnern. Entweder man nutzt gleich die Möglichkeit, an der Planungswerkstatt teilzunehmen. Oder man schaut unverbindlich mal vorbei, wenn offene Gartenzeit ist, was in der Regel an dem kleinen Schuppen auf dem Gelände geschrieben wird. Dann ist vom Orga-Team immer jemand vor Ort.

Von Catrin Steinbach