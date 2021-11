Dresden

Wenn eine Straßenbahn an der Haltestelle anhält, kommt kein Fahrgast auf den Gedanken, Beifall zu klatschen. Das ist in Urlaubsfliegern anders. Da brandet Applaus auf, wenn der Pilot den Flieger sicher auf der Landebahn platziert hat. Urlaub ist selten, Landungen sind selten. Straßenbahn ist der Normalfall, Haltestellen sind häufig. Vielleicht klatscht deshalb niemand.

Vielleicht würden die Fahrgäste klatschen, wenn sie wüssten, was ein Straßenbahnfahrer verdient. Das Gehalt eines Berufsanfängers liegt bei 2331 Euro brutto. Das ist lächerlich wenig angesichts der großen Verantwortung, die ein Straßenbahnfahrer trägt. Ein Pilot würde sich für dieses Geld nicht ins Cockpit setzen. In anderen Branchen ist das Lohngefüge anders, die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben akute Probleme, sich Fachpersonal zu sichern.

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Nun sind aber ausgerechnet die DVB ein Schlüssel für den Klimaschutz. Je mehr Menschen mit den umweltfreundlichen Straßenbahnen fahren, um so weniger Schadstoffe gelangen in die Luft. Wer das schaffen will, muss Geld in die Hand nehmen. Nicht nur das DVB-Personal hat eine angemessenere Bezahlung verdient, es geht auch um Millionen für den Streckenausbau und neue Fahrzeuge. Und um Millionen für steigende Betriebskosten – Stichwort Energiepreise.

Wer soll das bezahlen? Bisher war die Stadt Dresden in der glücklichen Lage, sich aus der Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) heraushalten zu können. Die Gewinne des kommunalen Energieversorgers fingen die Verluste des Nahverkehrsunternehmens auf. Jetzt sinken die Gewinne und die Verluste steigen. Es wird kein Weg daran vorbeiführen: Die Stadt muss eigenes Geld in den ÖPNV investieren. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb sitzen Bund und Land mit im Boot. Der Staat muss seine Zuschüsse für den ÖPNV erhöhen. Deutlich.

Letztlich werden auch die Fahrgäste tiefer in die Tasche greifen müssen. Es wäre albern, an Haltestellen zu klatschen. Wertschätzung lässt sich auch dadurch ausdrücken, dass ich steigende Tarife für ein sehr gutes Angebot wie den ÖPNV in Dresden akzeptiere.

