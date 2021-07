Dresden

Alle Signale auf grün: Der Bund wird die geplante Sanierung des Schnelltriebwagens VT 18.16 der DDR-Reichsbahn mit rund 3,4 Millionen Euro unterstützen. Ein entsprechender Fördermittelbescheid ist jetzt den Vertretern der gemeinnützigen Gesellschaft SVT Görlitz übergeben worden. Die Gesellschaft will einen Zug der Baureihe, die auch als ICE des Ostens gilt und unter anderem auf der legendären Vindobona-Verbindung von Berlin über Dresden und Prag nach Wien im Einsatz war, bis 2023 flott machen und wieder auf Reisen schicken.

Sanierung in Görlitz

Wie die Gesellschaft jetzt mitteilte, wird die Aufarbeitung des Triebwagens voraussichtlich im September in Görlitz beginnen. Dazu wird der Zug, der aktuell noch in einer Halle am Bahndepot Dresden-Altstadt steht, in die Stadt an der Neiße gebracht. Im damaligen VEB Waggonbau Görlitz waren die insgesamt zehn Züge der Baureihe VT 18.16 einst hergestellt worden.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bund die millionenschwere Förderung in Aussicht gestellt und das entsprechende Geld im Haushalt eingeplant. Zuvor hatte sich dafür unter anderem der sächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk stark gemacht.

„Der Bund fördert das Projekt der betriebsfähigen Aufarbeitung des VT 18.16, weil damit transeuropäische Reisekultur zu den Hochzeiten des europäischen Schienenverkehrs im 20. Jahrhundert demonstriert wird“, sagte nun Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr. Der Zug ist „damit ein Vorläufer des von uns aktuell vorangetriebenen Konzepts TEE 2.0.“ Damit will der Bund eigenen Angaben zufolge den Eisenbahnfernverkehr von Deutschland nach Europa (wieder) ausbauen.

Spendenaktion gestartet

Die Gesellschaft muss sich allerdings auch mit einem Eigenanteil an der etwas mehr als vier Millionen Euro teuren Aufarbeitung beteiligen. Um das Geld aufzubringen, liefen in der Vergangenheit bereits verschiedene Spendenaktionen – wie etwa der Spendenlauf im vergangenen Jahr. Um weiteres Geld zu sammeln, haben die Mitstreiter nun die Aktion „Das ist doch Erste Klasse“ gestartet. Gesucht werden Unterstützter, die eine Patenschaft für die einzelnen Fahrzeuge oder Komponenten des SVT übernehmen.

Bei der Aktion können Patenschaften für verschiedene Bauteile übernommen werden – vom Bremsklotz über die Gepäckablage bis zum Drehgestell. Die Höhe des jeweiligen Betrags ist an das Bauteil gekoppelt. Spender, die für mindestens 10 000 Eure eine Patenschaft übernehmen, dürfen sich schon heute über ein VIP-Ticket zur Jungfernfahrt in der 1. Klasse freuen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Fahrkarten seien exklusiv auf 36 Tickets limitiert.

Informationen zur Spendenaktion im Internet: www.svt-goerlitz.de/de/aktuelles

Von Sebastian Kositz