Geklebte Streetart: „Dresden ist für mich wie ein schwarzes Brett“

Dresden

Sonderposten, Versandpakete, Poesiealben, Impfpässe: Die Menschen bekleben vieles. Manche von ihnen auch die Stadt. Neben Graffiti machen Klebebilder wohl den größten Teil der Dresdner Streetart aus, vor allem in der Neustadt. Wer einmal achtsam durch die Straßen spaziert, erkennt: Der Stadtteil gleicht einem einzigen Stickeralbum. Geklebt wird auf Ampelmasten, Verkehrsschildern, Stromkästen, Telefonzellen, Bänken, Haustüren und -wänden.

Wer dahinter steckt, bleibt meist ein Geheimnis. Die Künstler hinterlassen, wenn überhaupt, ein Pseudonym. Denn: Wer ohne Erlaubnis im öffentlichen Raum klebt, ist genauso illegal unterwegs wie ein Graffiti-Sprayer, der unerlaubt Hauswände besprüht. Lässt sich der Sticker rückstandslos und ohne größeren Aufwand entfernen, begeht der Künstler eine Ordnungswidrigkeit wegen „Wilden Plakatierens“. Ist das nicht der Fall, kann es auch schon einmal auf Sachbeschädigung hinauslaufen.

Anonym die Meinung raus posaunen

Deshalb zieht Mr. Sasa am liebsten am Abend los, wenn er weniger unter Beobachtung ist. „Die Stadt ist für mich wie ein schwarzes Brett“, sagt der Dresdner Streetart-Künstler, der in seiner Tasche immer eine Handvoll Sticker hat. Viele davon tragen politische Botschaften, die sich gegen Hass und rechtes Denken wenden. Beim Kleben „kann man seine Meinung rausposaunen und gleichzeitig anonym bleiben“, sagt Mr Sasa. Nur ausgewählte Leute wüssten, wer hinter seinem Pseudonym steht. Darunter auch seine Dresdner Streetart-Kollegen „Zucker Bande“ und „Optic Ninja“, mit denen er regelmäßig zum Kleben unterwegs ist. Am liebsten in der Neustadt, erzählt der 46-Jährige. Dort würden die Sticker nicht so schnell wieder abgekratzt wie in der Johannstadt, wo er wohnt.

„Je leerer die Wand, desto besser“

Wenn er einen Ort sieht, der ihm gefällt, dann legt Mr. Sasa los. „Je leerer die Wand, desto besser.“ Auf seinen Touren hinterlässt er nicht nur Sticker, sondern auch Paste-Ups. Für diese Form der Streetart malt der Künstler sein Motiv auf hauchdünnes Packpapier, streicht Kleister an die Wand und klebt es fest. Während er Sticker hundertfach ausdrucken lässt und im Stadtgebiet verteilt, sind seine Paste-Ups Unikate. Die meisten von ihnen zeigen japanische Frauen, als Geishas oder Schwertkämpferinnen.

In Japan war Mr. Sasa noch nie. Doch die Frauen und ihre Künste hätten es ihm einfach angetan, sagt er. Bis vor kurzem noch zierte eine Geisha mit dunkelblauem Umhang, pinken Lippen und hellblauen Kirschblüten eine Hauswand an der Böhmischen Straße. Doch Regen und Wind haben das Wandbild allmählich verschwinden lassen. Denn anders als Aufkleber, die in der Regel beschichtet sind, haben die papiernen Paste-Ups nur eine kurze Haltbarkeit. „Aber das gehört dazu“, findet Mr. Sasa. „Streetart ist vergänglich, am Ende kommt ein neues Bild.“

Von Laura Catoni