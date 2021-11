Geistermarkt statt Striezelmarkt in Dresden

Dresden

Sonntagmittag, Altmarkt: Der Himmel ist grau, ein Straßenmusiker singt von der unerfüllten Liebe zu einer Dame namens Alice. Kinder spielen Verstecken zwischen den Striezelmarktbuden, Asiaten machen mit dem Handy Selfies. Zwei Buden haben geöffnet: An einer werden Käse und Wurst verkauft, an der anderen gibt es Socken und Pullover. Der Markt ist geschlossen, bevor er eröffnet hat. Ein Geistermarkt im Herzen der Stadt.

„Ich weiß nicht, wie es weitergeht“

Es fließen Tränen. Ein Händler hat seinen Kleintransporter mit einem Kennzeichen aus dem Erzgebirgskreis mit Tannengrün beladen. Er hat die Dekoration von seiner Bude entfernt. Er will etwas sagen, aber er hat einen Kloß im Hals, muss schlucken, winkt ab und dreht sich um. Ein Mann in den besten Jahren weint bitter. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, sagt er kopfschüttelnd.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tränen hat auch eine ältere Dame in den Augen. „Ich bin Dresdnerin. Der Striezelmarkt war jedes Jahr ein Höhepunkt, und zu DDR-Zeiten gab es wirklich nicht viel. Wir sind hier immer gerne gewesen. Dass es so weit kommen muss“, schüttelt sie den Kopf. „Die Buden stehen doch weit genug auseinander“, sagt der Dresdner Peter Berndt, „wo ist denn hier Ansteckungsgefahr?“

„Ich komme mir verar... vor“

Eine Dresdnerin in mittleren Jahren, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, kommt sich verar... vor. „Ich habe mich stundenlang angestellt und impfen lassen. Natürlich auch, damit ich nicht schwer krank werde. Aber auch, damit ich am Leben teilnehmen kann. Und jetzt? Stehe ich genauso vor verschlossener Tür wie die Ungeimpften. Ich habe die Nase gestrichen voll!“ Es wird laut, ein älterer Herr meint hämisch: „Selbst schuld, wenn man sich impfen lässt. Das wollen die doch nur!“

Wird es eine Entschädigung geben?

Schon am Freitag hatten die ersten Händler damit begonnen, ihre Buden leerzuräumen. Am Nachmittag hatten ihnen Mitarbeiter der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Staatsregierung mit ihrer neuen Corona-Schutzverordnung Weihnachtsmärkte verbieten wird. „Viel zu spät“, schüttelten viele Händler den Kopf. Vor zwei Wochen noch hatte die gleiche Staatsregierung die Weihnachtsmärkte ausdrücklich erlaubt. Die Händler kauften Ware, die nun im Kühlhaus liegt oder verdirbt. Ob es Entschädigung gibt? Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) konnte am Freitag noch nichts dazu sagen.

Das historische Karussell ist mit Plänen verhängt

Einige Buden öffneten auch am Sonnabend. Viele Dresdner kauften irgendetwas – aus Solidarität mit den Händlern, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Zum zweiten Mal in Folge fällt der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands aus. Corona zerstört Existenzen und Kinderträume. Das historische Karussell ist mit blauen Planen verhängt und wird keine Kinderaugen zum Leuchten bringen.

SPD-Vorsitzender sieht in Hilbert den Schuldigen

Nicht nur bei den Dresdnern auf dem Altmarkt sind die Meinungen gespalten. Im beginnenden Oberbürgermeister-Wahlkampf macht Albrecht Pallas, der als OB-Kandidat der SPD hoch gehandelt wird, Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) als Schuldigen für das Desaster aus. Dieser habe mit falscher Prioritätensetzung seine Amtspflichten verletzt, meint der Dresdner SPD-Vorsitzende. „Der Oberbürgermeister der Stadt Dresden hat mit seinem kurzsichtigen Beharren auf der angeblichen Durchführbarkeit der Weihnachtsmärkte die Händlerinnen und Händler überhaupt erst in Not gebracht hat. Die unliebsame aber verantwortungsvolle Entscheidung, Weihnachtsmärkte zu untersagen, hat er stattdessen anderen überlassen.”

Schließung ohne Rechtsgrundlage?

Hilbert hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass Dresden den Striezelmarkt und andere Weihnachtsmärkte ohne Rechtsgrundlage nicht absagen könne. Auf die Landeshauptstadt wären hohe Regressansprüche von Händlern und aus der Tourismuswirtschaft zugekommen, betonte der OB mehrfach. Schließlich habe die alte Corona-Schutzverordnung Weihnachtsmärkte zugelassen.

„Noch nie dagewesener Vertrauensbruch“

Holger Zastrow ist Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion und mit Matteo Böhme Veranstalter des Augustusmarktes auf der Hauptstraße. „Wir sind erschüttert und entsetzt ob dieser Entscheidung, die einen noch nie dagewesenen Vertrauensbruch darstellt und die Axt nicht nur an die Existenz ganz vieler Händler, Gastronomen, Schausteller, Touristiker und Marktbetreiber legt, sondern auch an das Weihnachtsland Sachsen und damit ein Herzstück sächsischer Kultur und Lebensart. Wir hatten uns auf die seit dem Sommer mit Vehemenz vorgetragenen und erst vor anderthalb Wochen erneuerten Zusagen verlassen. Wir haben alles vorbereitet, weiter investiert und den Marktaufbau fast abgeschlossen. Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft und alles getan und jede noch so eigentümliche Anforderung an Hygienekonzepte und Regeln erfüllt“, erklären Zastrow und Böhme.

Eine „offenbar völlig überforderte Regierung“ erlaube sich erneut, die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger fundamental einzuschränken. „Dass das ausgerechnet eine Regierung tut, die immer wieder mit zweierlei Maß misst, stets die Gleichen mit ihrem Bann belegt, wohlwissend dass diese keine Infektionstreiber sind, und die selber eine herausragende Verantwortung für die entstandene Situation trägt, ohne jemals selbst auf den Gedanken zu kommen, angemessene Konsequenzen zu ziehen, macht uns wütend“, sagen die Weihnachtsmarktveranstalter.

Am Montag sollte der Striezelmarkt seine Pforten öffnen. Gedrängel wird es auf dem Altmarkt nicht geben. Sondern nur vor den mobilen Impfangeboten dieses Freistaats Sachsen. Der Straßenmusiker singt „Halleluja“ an diesem grauen Sonntagmittag. Er singt laut und falsch.

Von Thomas Baumann-Hartwig